《美国经济焦点》美联储称1-2月经济仍温和增长，楼市维持复苏势头

全球政经：中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力--欧盟执委
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
**财政政策制约**
尽管消费支出升温，但几个地区的零售销售步伐仍放慢。多个地区联储银行将原因归于薪资税惠举措在1月结束、汽油价格上涨以及新的医疗保健法令的影响。
“多个联储地区称，汽油价格和财政政策对消费支出产生负面影响。”报告称。
美联储主席贝南克上周在议会作证时表示，央行的积极政策行动已对楼市和汽车需求产生了明显影响。褐皮书对此予以证实，称这些行业变得活跃起来。
“几乎所有地区的住宅房地产市场均走强，全美很多地区的房价上涨而房屋库存下降，”褐皮书称，并指出“汽车销售在多数地区均表现强劲或稳健。”
美联储自2008年以来一直保持利率在近零水准，并已通过颇有争议的债券购买计划，将资产负债规模扩大两倍至大约3万亿(兆)美元。
资产购买行动旨在降低长期借贷成本，而且联储也承诺在美国就业市场前景出现明显好转之前，将继续购买资产。美国1月失业率仍高达7.9%。
批评人士称，债券购买行动(或称量化宽松)可能推高未来的通胀水平；但美联储表示，没有迹象表明投入价格上涨正在转嫁给消费者。
“除了某些原材料价格上涨和几个地区的零售物价略有上升外，物价压力依然温和，”联储称，“即便投入物价有所攀升，多数地区的企业并不打算提高售价。”
另一方面，美联储称，虽然多数地区认为就业市场环境“温和”改善，薪资压力却依然有限，虽然有一些迹象显示，某些技术类工人短缺。(完)
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透多伦多3月29日 - 路透调查显示，加拿大股市指标股指的涨幅料温和，但到2017年底仍将创出历史新高。但一些投资者担心该股指的估值过高，易发生修正。
路透东京3月30日 - 日本公债价格周四走软，因较长期公债在大涨后遭遇获利了结；但市场已脱离低点，之前两年期日债标售吸引了充足的投资者需求。 10年期日债6月期货 跌0.05点至150.40，今日稍早一度坠至150.33。 两年期日债收益率(殖利率) 涨2个基点，至负0.235%，之前一度高见负0.230%。 周四日本政府发行2.2万亿日圆(197.8亿美元)两年期公债时，衡量需求状况的投标倍数仍保持在比较高的3.82，前次发行时为3.92。 交易商表示，对日本央行在例行市场操作中减少短期公债购买的担心，被新债发行量减少的影响所抵消。 从本月开始，财务省选择将两年期公债发行规模缩减1,000亿日圆。 30年期公债 收益率上升1.5个基点至0.835%，投资者在昨日上涨后了结获利。超长期公债收益率昨日下降，受追踪指数表现的市场参与方的月底买需推动。