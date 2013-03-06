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货币新闻 | 2013年 3月 7日 星期四 07:23 BJT

《美国经济焦点》美联储称1-2月经济仍温和增长，楼市维持复苏势头

**财政政策制约**

尽管消费支出升温，但几个地区的零售销售步伐仍放慢。多个地区联储银行将原因归于薪资税惠举措在1月结束、汽油价格上涨以及新的医疗保健法令的影响。

“多个联储地区称，汽油价格和财政政策对消费支出产生负面影响。”报告称。

美联储主席贝南克上周在议会作证时表示，央行的积极政策行动已对楼市和汽车需求产生了明显影响。褐皮书对此予以证实，称这些行业变得活跃起来。

“几乎所有地区的住宅房地产市场均走强，全美很多地区的房价上涨而房屋库存下降，”褐皮书称，并指出“汽车销售在多数地区均表现强劲或稳健。”

美联储自2008年以来一直保持利率在近零水准，并已通过颇有争议的债券购买计划，将资产负债规模扩大两倍至大约3万亿(兆)美元。

资产购买行动旨在降低长期借贷成本，而且联储也承诺在美国就业市场前景出现明显好转之前，将继续购买资产。美国1月失业率仍高达7.9%。

批评人士称，债券购买行动(或称量化宽松)可能推高未来的通胀水平；但美联储表示，没有迹象表明投入价格上涨正在转嫁给消费者。

“除了某些原材料价格上涨和几个地区的零售物价略有上升外，物价压力依然温和，”联储称，“即便投入物价有所攀升，多数地区的企业并不打算提高售价。”

另一方面，美联储称，虽然多数地区认为就业市场环境“温和”改善，薪资压力却依然有限，虽然有一些迹象显示，某些技术类工人短缺。(完)

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