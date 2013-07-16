《美国FED焦点》历经一番波折后，政策调整讯息终于勉强传达给市场

**不后悔**

当被问及他是否希望当初用不同处理方法时，贝南克说搅动市场是个值得付出的代价。

“尽管过去六周市场有一些波动，但现在说出来并且说明我们的作法，可能就避免了以后出现更困难的局面，”贝南克上周三在一场经济会议上表示，这是他自6月19日美联储政策会议来首次公开发言。

但他也强调，缩减购债不代表美联储将提前通过升息来开始收紧货币政策，并指出美联储19名决策者中有14名预期升息时间不会早于2015年。

**双向风险**

美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录显示，12名具有投票权的委员中，有两名认为美联储应提早缩减购债，以确保负面代价不会开始超过正面益处。FOMC共有19名成员，但只有12名成员具有投票权。会议记录未提及官员姓名。

“现在市场似乎更能接受美联储缩减购债，而且不会作出预计利率上升的反应，”巴克莱资本的首席美国分析师Dean Maki。

但是，目前美国收益率明显比今年稍早时要高，部分分析师担心美联储已经是搬石头砸了自己和美国经济的脚。

债券收益率上升已经推高抵押贷款利率，损及楼市再融资活动，而且有抑制房屋需求的风险。房价上升是过去一年美国经济的推动力之一。

美国两家最大型银行--摩根大通 和富国银行 的高管周五警告称，未来数月抵押贷款数量可能下滑，而且抵押贷款业务的利润将下降。这两家银行合计占美国房屋贷款业务总额的三分之一。

部分专家称，美联储说它正在努力避免经济不确定性，但情况可能正好相反。

“美联储深信他们是在驱逐泡沫，”彼得森国际经济研究所(Institute for International Economics)总裁、前英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示。“可以确定的是，这代表美联储未来政策还有更多不确定性。”(完)