更正-《美国FED焦点》历经一番波折后，政策调整讯息终于勉强传达给市场

(更正：因译文有误，内文第五段改为“因投资者认为股市将能够克服缩减购债的影响”，非“因投资者认为股市将能够缩小购债规模”)

路透华盛顿7月16日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)主席贝南克日前暗示美联储今年可能会削减购债计划规模后，所引发的全球金融市场跌势，显然让美联储官员感到意外。

但他们现在应该可以逐渐宽心了，因为经过一番努力，他们已经把市场对未来货币政策的看法，引导到比较接近美联储的立场，同时也让市场认为与其日后面临一次更为剧烈的政策转弯，现在进行有点混乱的调整，可以省掉不少杀伤力。

贝南克5月底在国会表示，美联储可能会在“未来几个月的某次会议上”决定削减每月850亿美元的刺激措施。6月19日他甚至更进一步阐明美联储的意图，公开谈到买债计划的缩减及最终结束，有可能就在2014年中结束。

结果是指标美国10年期公债收益率(殖利率)从5月初的1.62%，升到上周初的2.75%，是过去10年来最快上涨速度。不过之后市场稳定下来，周一尾盘收益率已经回到2.54%。这个震撼也重创其它债市，全球股市起初同样大跌，但之后已有所回升。

确实，美国股市已经回到纪录高位附近，标普500股指 的市值重新增加了超过1万亿(兆)美元，因投资者认为股市将能够克服缩减购债的影响。

“如果真要猜，我会猜测美联储官员现在应该远比三周前更加满意市场现在的水平，”Northern Trust首席经济学家Carl Tannenbaum表示。他并指出，迹象显示有些市场重仓押注的情况有所减缓。

美联储官员并不乐见贝南克讲话引发的公债收益率和抵押贷款利率大涨，这可以从官员事后评论的明显紧张成份看出，多位官员纷纷发言希望抑制市场对提前加息的预期。

这引起有些人怀疑，决策者真正担心的可能是债市的冒险程度悄悄升高，因为这有可能是产生泡沫的早期迹象。

“美联储可能有些担心市场已经承担了过多风险，”Raymond James首席分析师Scott Brown说。“他们显然已经着手处理这个情况。”

过去，鼓励过度冒险的货币政策，协助催生了泡沫，而这些泡沫破灭后，造成了灾难性后果，最近的一个例子就是引爆2007-2009年金融危机的美国楼市泡沫破灭。

**不后悔**

当被问及他是否希望当初用不同处理方法时，贝南克说搅动市场是个值得付出的代价。

“尽管过去六周市场有一些波动，但现在说出来并且说明我们的作法，可能就避免了以后出现更困难的局面，”贝南克上周三在一场经济会议上表示，这是他自6月19日美联储政策会议来首次公开发言。

但他也强调，缩减购债不代表美联储将提前通过升息来开始收紧货币政策，并指出美联储19名决策者中有14名预期升息时间不会早于2015年。

**双向风险**

美国联邦公开市场委员会(FOMC)6月会议记录显示，12名具有投票权的委员中，有两名认为美联储应提早缩减购债，以确保负面代价不会开始超过正面益处。FOMC共有19名成员，但只有12名成员具有投票权。会议记录未提及官员姓名。

“现在市场似乎更能接受美联储缩减购债，而且不会作出预计利率上升的反应，”巴克莱资本的首席美国分析师Dean Maki。

但是，目前美国收益率明显比今年稍早时要高，部分分析师担心美联储已经是搬石头砸了自己和美国经济的脚。

债券收益率上升已经推高抵押贷款利率，损及楼市再融资活动，而且有抑制房屋需求的风险。房价上升是过去一年美国经济的推动力之一。

美国两家最大型银行--摩根大通 和富国银行 的高管周五警告称，未来数月抵押贷款数量可能下滑，而且抵押贷款业务的利润将下降。这两家银行合计占美国房屋贷款业务总额的三分之一。

部分专家称，美联储说它正在努力避免经济不确定性，但情况可能正好相反。

“美联储深信他们是在驱逐泡沫，”彼得森国际经济研究所(Institute for International Economics)总裁、前英国央行货币政策委员会(MPC)委员普森表示。“可以确定的是，这代表美联储未来政策还有更多不确定性。”(完)