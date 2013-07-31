《综述》美联储称保持目前购债步伐，未暗示很快缩减刺激规模

美联储周三“重申”了有关在购债行动结束后、需要在相当长的一段时间里维持超宽松货币政策的立场。这也是美联储声明另一个略显温和的调整。

然而，美联储未改变其有关升息的前瞻性指引中的关键门槛，重申只要失业率继续高于6.5%，未来一至两年预估通胀不超过2.5%，就将维持利率在近零水准。

6月失业率为7.6%。分析师预计，周五非农就业报告料显示7月失业率降至7.5%。

尽管美联储竭力通过采行前瞻性指引来拉低较长期借贷成本，但针对美联储可能缩减资产购买计划规模的传闻，市场已经通过卖出债券做出回应。

指标10年期美国公债收益率高出了5月初水准整整一个百分点左右。抵押贷款利率也录得了类似的升幅。

“家庭支出和企业固定投资均增长，而且房屋产业一直在增强，但抵押贷款利率有所上升，且财政政策正在抑制经济增长，”美联储称。(完)