《综述》美联储称保持目前购债步伐，未暗示很快缩减刺激规模

标题新闻：德国总理梅克尔称同英国进行脱欧谈判时将努力确保欧盟居英人员受扰程度尽可能小
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美联储周三“重申”了有关在购债行动结束后、需要在相当长的一段时间里维持超宽松货币政策的立场。这也是美联储声明另一个略显温和的调整。
然而，美联储未改变其有关升息的前瞻性指引中的关键门槛，重申只要失业率继续高于6.5%，未来一至两年预估通胀不超过2.5%，就将维持利率在近零水准。
6月失业率为7.6%。分析师预计，周五非农就业报告料显示7月失业率降至7.5%。
尽管美联储竭力通过采行前瞻性指引来拉低较长期借贷成本，但针对美联储可能缩减资产购买计划规模的传闻，市场已经通过卖出债券做出回应。
指标10年期美国公债收益率高出了5月初水准整整一个百分点左右。抵押贷款利率也录得了类似的升幅。
“家庭支出和企业固定投资均增长，而且房屋产业一直在增强，但抵押贷款利率有所上升，且财政政策正在抑制经济增长，”美联储称。(完)
(编译 兰秀娟; 审校 张涛)
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路透新加坡3月29日 - 亚洲汽油裂解价差周三触及四周高位的每桶10.10美元，因来自阿联酋的供应短缺，石脑油受到石化生产商的强劲需求推动。
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