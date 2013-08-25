《综述》全球央行官员就流动性撤离带来的风险展开讨论

* 新兴市场跌势为争论的背景

* 新兴经济体国家需要更好的资本流动工具--报纸

* 央行官员称需在全球范围内展开更多合作

路透杰克森霍尔8月24日 - 高级财金官员周六被警告称，随着各央行从超宽松政策中抽身，全球金融稳定正面临风险，因为新兴市场缺乏防范资金大量外流的手段。

全球央行官员在杰克森霍尔年会第二日的会程主要侧重在全球流动性带来的风险方面，他们听取了有关该议题的两份学术论文，并就应采取的相关举措及开展合作展开了讨论。

日本央行总裁黑田东彦对与会人士称，他在国内实施的大胆刺激举措正显现出成效。参加会议的人士包括发达国家以及新兴经济体的高层官员。