《综述》全球央行官员就流动性撤离带来的风险展开讨论

中国房地产：秦皇岛实施限购，在限购区域拥有房屋的外地户籍家庭不得购房
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
* 新兴市场跌势为争论的背景
* 新兴经济体国家需要更好的资本流动工具--报纸
* 央行官员称需在全球范围内展开更多合作
路透杰克森霍尔8月24日 - 高级财金官员周六被警告称，随着各央行从超宽松政策中抽身，全球金融稳定正面临风险，因为新兴市场缺乏防范资金大量外流的手段。
全球央行官员在杰克森霍尔年会第二日的会程主要侧重在全球流动性带来的风险方面，他们听取了有关该议题的两份学术论文，并就应采取的相关举措及开展合作展开了讨论。
日本央行总裁黑田东彦对与会人士称，他在国内实施的大胆刺激举措正显现出成效。参加会议的人士包括发达国家以及新兴经济体的高层官员。
“央行(的政策)已开始显现出预期的效果，”黑田东彦表示。日本央行实施了大规模的购债计划以推动国内通胀率升至2%。
路透北京4月15日 - 中国河北省秦皇岛市周六发文实施限购，称非本市户籍居民家庭在该市限购区域已拥有一套及以上住房的，暂不得购买新建商品住房和二手住房；该政策自发布之日起实施。
路透北京4月15日 - 据新华社周五晚间报导，中国国务院副总理张高丽近日称，开发建设雄安新区要严格把控入区产业，制定负面清单，特别是严禁大规模开发房地产，严禁违规建设，避免借机炒作、抬高建设成本；严控周边规划，严控周边人口，严控周边房价，严防炒地炒房投机行为。
路透北京4月15日 - 河北日报官方微信周六发文称，中国雄安新区临时党委、筹委会称，将严禁大规模开发房地产；积极极探索创新土地管理利用和住房保障新模式，严格土地用途管制，不搞大规模土地批租，严格控制地价房价。