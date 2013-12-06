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货币新闻 | 2013年 12月 6日 星期五 08:54 BJT

《综述》美联储高层官员呼吁，应为结束量化宽松政策制定明确时间表

谈到何时缩减QE的问题时，洛克哈特表示“只要最终的政策立场保持高度宽松”，这应是12月会议或未来会议上的一个选项。

不过他又称：“如果市场的预期是资产购买计划将在未来一年逐渐缩减，我认为这是合理的。”

多数分析师认为美联储直到明年3月才会缩减购债计划，但也有人认为12月也并非不可能，尤其是在就业形势好转的情况下。美联储曾表示，将继续购买债券，直至就业前景大幅改造。

美国政府将在周五公布11月的就业报告，10月的新增就业高于预期。

洛克哈特也表示，美联储应当讨论调整在何时最终升息问题上的前瞻性指引，不过他说自己还未决定如何调整最合理。

费希尔则表示，不会支持降低美联储考虑升息的门槛，当前的门槛是失业率降至6.5%。(完)

(编译 郑茵/张明钧/李春喜 审校 戴素萍/李春喜/孙茉莉)

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