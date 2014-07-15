美国FED：美联储主席叶伦称美国经济复苏未完成，为宽松政策辩护

路透华盛顿7月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)主席叶伦周二在参议院金融服务委员会表示，美国经济复苏仍未完成，就业市场状况仍不佳以及薪资迟滞为在可预见的未来实施宽松货币政策提供依据。

叶伦表示，通胀反弹的初步迹象不足以令美联储提前开始实施升息计划，为联储目前的立场做强劲辩护。市场目前预计美联储将在明年年中升息。

但她表示，如果经济数据显示就业市场改善比预期更快，升息可能更早、更快。

但按照实际情况来看，“尽管经济持续改善，复苏仍未完成，”叶伦在参议院金融服务委员会半年度的证词陈述中表示，并重申她关注表现落后的就业参与率和疲弱的薪资成长，这是判断经济体质的关键因素。

“太多美国人还是没有工作，”叶伦称。

叶伦表达了经济仍在走出2007-2009年经济危机的过渡时期的基本概况。美联储在一并发布的报告中表示，在10月结束购债时，资产负债表将高达4.5万亿美元，显示出联储动用了多少刺激措施来支撑经济。

由于银行还持有2.6万亿美元储备，报告称，联储依赖传统的联邦基金市场来控制利率“将不切实际”－这在联储近期讨论新利率工具时已有暗示。

叶伦在讲话中指出，经济继续创造就业并稳定成长。但她表示，美联储货币政策制定者目前预计今年他们看重的通胀指标将在1.5-1.75%，低于联储2%的目标。楼市保持疲弱，企业投资不及预期。

股市和证券市场欣欣向荣令人担心可能滋生泡沫，但叶伦表示，股市、债券和其他资产“仍基本上符合历史正常水准”。

叶伦称联邦公开市场委员会(FOMC)对经济成长、失业率和通胀的预期存在“相当大的不确定性”,委员目前认为这些风险基本平衡，但有必要在未来数月密切关注。