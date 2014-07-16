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货币新闻 | 2014年 7月 17日 星期四 07:37 BJT

《焦点》叶伦力保美联储独立性，与众院共和党议员舌战

委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)提问，叶伦每周与美国财长的讨论内容是否应公开。

“我不希望每周公布私人对话，”叶伦表示，不过这类讨论所达成的协议都会向公众公开。

亨萨林还就本月提出一项共和党支持的法案提问，该法案要求美联储进行更多成本效益分析，让美联储针对银行及国际监管的压力测试更透明化，制定货币政策时更遵循一定规则。

叶伦称，如果美联储要按规则制定货币政策，将是“大错特错”，她解释称，如果2007-2009年金融危机之后按规则制定政策，将使经济状况更加糟糕。

共和党员Scott Garrett也就美联储干预陷入困境金融机构的能力提问，担心危机中会有更多的企业符合接受纾困的条件。

叶伦回答称，美联储只有在极端情况下才会采取这类行动。(完) (编译 张明钧/郑茵/王丽鑫；审校 龚芳)
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