《焦点》叶伦力保美联储独立性，与众院共和党议员舌战

台湾个股：国泰金拟提股东会授权董事会筹措长期资金总额不超过500亿台币
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
委员会主席亨萨林(Jeb Hensarling)提问，叶伦每周与美国财长的讨论内容是否应公开。
“我不希望每周公布私人对话，”叶伦表示，不过这类讨论所达成的协议都会向公众公开。
亨萨林还就本月提出一项共和党支持的法案提问，该法案要求美联储进行更多成本效益分析，让美联储针对银行及国际监管的压力测试更透明化，制定货币政策时更遵循一定规则。
叶伦称，如果美联储要按规则制定货币政策，将是“大错特错”，她解释称，如果2007-2009年金融危机之后按规则制定政策，将使经济状况更加糟糕。
共和党员Scott Garrett也就美联储干预陷入困境金融机构的能力提问，担心危机中会有更多的企业符合接受纾困的条件。
叶伦回答称，美联储只有在极端情况下才会采取这类行动。(完) (编译 张明钧/郑茵/王丽鑫；审校 龚芳)
路透台北4月27日 - 台湾资产最大金控--国泰金控周四称，拟提请股东会授权董事会筹措长期资金，总额不超过500亿台币为原则。
路透北京4月27日 - 国际物业顾问--仲量联行周四表示，考虑到中国房地产政策趋紧，房企融资难度将进一步加大，商业抵押担保证券（CMBS）等新兴融资方式面临发展机遇，房地产投资信托基金（REITs）则面临租金收益率低等障碍，短期难有突破。
* 短率靠向区间低位，短票利率低位则续跌 * 资金需求依旧不振，票券商月底缺口仍小 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 董永年 路透台北4月27日 - 台湾银行间短率周四靠向区间低位，短票利率低位续跌。资金调度人士表示，虽然今 日外资汇入力道趋缓，但市场看此趋势难改，银行间过剩流动性令短率在月底不见止稳回升。 他们指出，周四票券商的缺口通常会放大，但今日仍难见较大的资金需求。由于银行转进初级市场抢票， 令票券商发票量萎缩，调度需求因而降低，反而在拆款到期选择还款不续做。 〞大家都多钱，外商银行尤其多吧。〞一银行资调人员说。 另一银行资调人士则称，昨日外资大举涌入，虽然最后在央行干预下令汇率升幅大举收敛，但外资何以在 台币、台股升幅已大的时刻还不计代价进入台湾，背后动机与后续的效应值得玩味。 他认为，在台币升值趋势短期难以扭转下，货币市场过剩流动性的问题一时难见改善，至少在5月下旬报 税旺季来临前，短率都将维持低位。 台币兑美元周四微收贬，终止连五升