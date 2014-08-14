美国金融：融资市场仍存风险，两名美联储官员敦促变革

《全球汇市》美元兑欧元上涨，焦点周末法国大选
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
罗森格伦提议修改部分规定，以限制自营经纪人对短期批发融资的依赖，并降低此类操作的风险。
他表示，虽然解决此问题的最直接方法是提高资本标准，但监管者也可限制企业利用短期再回购协议来为期限较长或风险较高资产融资。他补充道，货币市场共同基金也可能被禁止持有由这些资产担保的再回购协议，其中许多都是禁止被持有的。
罗森格伦甚至还提议让美联储为自营经纪人提供永久的流动性支持，尽管他承认这似乎“不太可能”。
此类措施“将影响自营经纪人的获利能力，”他称。“但从近期历史来看，妥协可能在所难免，而且从金融稳定的角度来看，是符合公众利益的。”
这两位美联储官员并未对货币政策或经济形势置评。(完) (编译 石冠兰/许娜；审校 李春喜/张荻)
欧元兑美元下跌0.14%，至1.0699美元，高于盘中低位1.0683美元。欧元兑日圆跌0.33%，兑瑞郎下滑0.27%。
路透纽约4月21日 - 美国股市周五小幅收低，因投资者在竞争激烈的法国大选第一轮投票前保持谨慎，但标普500指数三周来首次录得周线涨幅。
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。