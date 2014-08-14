美国金融：融资市场仍存风险，两名美联储官员敦促变革

罗森格伦提议修改部分规定，以限制自营经纪人对短期批发融资的依赖，并降低此类操作的风险。

他表示，虽然解决此问题的最直接方法是提高资本标准，但监管者也可限制企业利用短期再回购协议来为期限较长或风险较高资产融资。他补充道，货币市场共同基金也可能被禁止持有由这些资产担保的再回购协议，其中许多都是禁止被持有的。

罗森格伦甚至还提议让美联储为自营经纪人提供永久的流动性支持，尽管他承认这似乎“不太可能”。

此类措施“将影响自营经纪人的获利能力，”他称。“但从近期历史来看，妥协可能在所难免，而且从金融稳定的角度来看，是符合公众利益的。”