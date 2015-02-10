《综述》美联储拉克尔建议6月加息，威廉姆斯称时机“更加接近”

《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--1月23日
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
金融时报称，威廉姆斯认为若等待时间过长，联储可能将不得不“大幅”升息，称及早采取行动并“逐步、审慎地”加息更为适宜。
威廉姆斯在采访中明确表示，他觉得油价下跌和美元升值对通胀的打压作用将会消失。
他表示，“这些影响将会消散，就业市场转强以及经济改善最终将成为主导力量，我认为将推动薪资增长3-3.5%，通胀率也将重回2%。”
金融时报称，威廉姆斯称到时候将“考虑”是否在6月或稍晚升息的问题，但未承诺届时会投票支持采取行动。
**对美联储的审计**
参议员Rand Paul重新提出了对美联储进行审计的议案，拉克尔谈及该议案能否通过时表示，“我认为大家最终会冷静下来，但这会对我们和政府在多个方面构成压力。”
“我认为，如果你审核联储的具体工作内容，将使我们的决策--货币政策决策进程不断受到干扰。”(完)
1月23日 - 以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:18时,1港元=0.88372 人民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价( B股股价( A/B股比 元) 港元) 价 深物业 16.76 7.76 2.44 南玻 11.44 6.04 2.14 深康佳 4.46 2.82 1.79 ST中华 11.51 4.84 2.69 ST中冠
路透1月23日 - 汤森路透旗下IFR周一报导，消息人士称，中国首家互联网P2P借贷平台拍拍贷(Ppdai.com)计划2017年上半年赴纽约进行首次公开发行(IPO)，筹资2亿美元。
1月23日 - 以下为中国上海A+B股周一收市价及比价:(本地时间15:16时,1美元=6.8556人 民币 ) 公司名 A股代码 B股代码 A股股价(元) B股股价( A/B股比 美元) 价 仪电电子 9.12 0.751 1.77 市北高新 19.01 1.092 2.54 大众交通 6.28 0.709 1.29 永生投资 13.37