《综述》美联储拉克尔建议6月加息，威廉姆斯称时机“更加接近”

金融时报称，威廉姆斯认为若等待时间过长，联储可能将不得不“大幅”升息，称及早采取行动并“逐步、审慎地”加息更为适宜。

威廉姆斯在采访中明确表示，他觉得油价下跌和美元升值对通胀的打压作用将会消失。

他表示，“这些影响将会消散，就业市场转强以及经济改善最终将成为主导力量，我认为将推动薪资增长3-3.5%，通胀率也将重回2%。”

金融时报称，威廉姆斯称到时候将“考虑”是否在6月或稍晚升息的问题，但未承诺届时会投票支持采取行动。

**对美联储的审计**

参议员Rand Paul重新提出了对美联储进行审计的议案，拉克尔谈及该议案能否通过时表示，“我认为大家最终会冷静下来，但这会对我们和政府在多个方面构成压力。”