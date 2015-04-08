《综述》美联储官员称6月仍有可能加息，取决于未来两月数据表现

美联储在上月的政策会议上还完善了首次升息实施计划，有必要做出这样的规划，来因应可能引起的市场波动。

期货市场显示，期货交易员周二还预计可能在12月开始收紧政策，但周三他们改为预期或在10月行动。华尔街分析师基本预计美联储在9月行动。

“仍将取决于数据表现，”Wells Fargo Investment Institute全球宏观策略主管Gary Thayer称。“如果看一下他们侧重的因素：就业市场改善、能源价格企稳以及美元企趋向稳定，这些因素将暗示我们仍有可能在夏季看到升息。”

虽然升息将突破危机后的一个心理障碍，但决策者已一再表示，利率仍将保持在历史低位附近，而且可能持续数年。