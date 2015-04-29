《焦点》美联储料利用本次会议，引导市场升息时点预期

路透华盛顿4月29日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三将结束今年的第三次会议，其面临一个关键任务：缩小市场和美联储对于升息路径看法的较大分歧。

美联储排除了本次会议升息的可能性，虽然6月升息仍有可能，但由由于第一季经济数据疲弱，这个可能性已经逐渐降低。

美联储称，何时升息的决定将取决于数据状况，并将在每次会议上评估。周三美联储可能重申这个立场。

分析师称，9月升息可能性大于6月。自2008年底以来，美联储一直维持利率接近于零，作为刺激经济走出金融危机措施的一部分。

但期货交易商认为升息时间可能更晚，这暗示他们不太相信美联储传递出的正在推进升息计划的讯息；这将是自2006年6月以来首次升息。

按美国银行的说法，美联储本周面临一个两难选择：要么满足市场对美联储推迟升息的预期，要么“改变他们传递的信息，推动市场朝美联储希望的方向走。”美银的利率和汇率研究团队周一称，他们预计美联储偏向采取后一种选择。

据芝加哥商业交易所集团(CME Group)的FedWatch，期货交易商认为，美联储9月升息的概率只有25%。对12月美联储联邦基金利率中值的预估为0.625%，是期货合约显示的12月利率水平的近两倍。

美联储周三可能通过以更强硬的语气谈及通胀问题来影响投资者。

通胀率牢牢守在低位，是促使美联储暂停升息计划的众多因素之一，但美国3月消费物价连续第二个月小幅上涨，部分原因是能源价格反弹。

美联储官员称，低通胀背后的原因--油价下跌和美元升值都是暂时性的，他们相信，一旦那些因素消除，物价将会上涨。

凯投宏观(Capital Economics)周一在研究报告中称：“9月开始加息的可能性大些，不过如果经济明朗化，显示第一季下滑只是因天气因素导致的暂时现象，而非其它更严重的原因，那么6月和7月也不是没有可能加息。”

美国上月非农就业人口仅增加12.6万人，为2013年12月以来最低增幅，中止了连续12个月超过20万人的趋势。制造业、楼市以及消费者支出数据均指向经济疲弱。

美国商务部定于周三1230GMT公布第一季国内生产总值(GDP)初值数据，接受路透调查的分析师预期GDP环比年率将仅增1%。

美联储纠结的核心，在于是否该把通胀率反弹作为重要的下一步，还是该把整体经济数据当做市场尚未准备好退出货币刺激措施的迹象。

摩根大通上周在报告中预期，这次将是“相对平淡无奇”的会议，美联储政策声明通常会在第三段给出利率指引，预料本次内容仍将和3月大同小异，当时美联储称升息将取决于劳动力市场是否进一步改善，且对通胀率在中期内将回归2%的目标抱有“合理的信心。”(完)