《美国FED焦点》通胀下降抑制美联储提早减少购债的风险

**通胀预期稳定**

根据会议纪录，在美联储上次于3月底举行的会议上，一些官员相信美国经济成长改善，有理由在未来几个月逐步放慢买债脚步。

但本月稍早公布的3月就业报告疲弱，加上有其他经济趋疲的迹象，使得其可能性降低。价格的下跌支撑了这样的看法。

“核心和整体通胀率目前约较美联储2%长期目标低了约100个基点(1个百分点)，” MKM Partners LLC首席分析师Michael Darda表示。

“由于失业率仍比美联储认为的长期可持续水准高出约200个基点，有关美联储放慢买债脚步的言论将消散，即便宏观数据改善。”

美国3月失业率为7.6%，美联储官员认为，在薪资压力升高到足以有推升通胀之虞前，失业率可望降至5.2-6%。

美联储2%通胀目标是由PCE物价指数来衡量，而不是更为普遍的消费者物价指数(CPI)。3月时CPI较上年同期成长1.5%；核心CPI则年增1.9%。

PCE物价指数和CPI之间的差异对政策制定者或有影响，因为美国财政部所发行的通膨保值债券(TIPS)则是按照CPI计算得出的，而美联储则是以TIPS来衡量未来的通胀预期。

美联储将需确认由PCE物价指数所得出的较低通胀率，正引发广泛的低物价预期，之后才会考虑到可能会有通缩趋势，而这将使得提高买债规模有所依据。

这种情况尚未发生。10年期TIPS和普通美国公债之间的均衡利差( break-even spread)周一下午为2.35%，较上周尾段几无变动。(完) (编译 白云/程琳/戴素萍；审校 张荻)