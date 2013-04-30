《美国FED焦点》通胀下降抑制美联储提早减少购债的风险

香港金融：证监会称可能无法单凭风险披露评核“一带一路”项目上市申请
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
**通胀预期稳定**
根据会议纪录，在美联储上次于3月底举行的会议上，一些官员相信美国经济成长改善，有理由在未来几个月逐步放慢买债脚步。
但本月稍早公布的3月就业报告疲弱，加上有其他经济趋疲的迹象，使得其可能性降低。价格的下跌支撑了这样的看法。
“核心和整体通胀率目前约较美联储2%长期目标低了约100个基点(1个百分点)，” MKM Partners LLC首席分析师Michael Darda表示。
“由于失业率仍比美联储认为的长期可持续水准高出约200个基点，有关美联储放慢买债脚步的言论将消散，即便宏观数据改善。”
美国3月失业率为7.6%，美联储官员认为，在薪资压力升高到足以有推升通胀之虞前，失业率可望降至5.2-6%。
美联储2%通胀目标是由PCE物价指数来衡量，而不是更为普遍的消费者物价指数(CPI)。3月时CPI较上年同期成长1.5%；核心CPI则年增1.9%。
PCE物价指数和CPI之间的差异对政策制定者或有影响，因为美国财政部所发行的通膨保值债券(TIPS)则是按照CPI计算得出的，而美联储则是以TIPS来衡量未来的通胀预期。
美联储将需确认由PCE物价指数所得出的较低通胀率，正引发广泛的低物价预期，之后才会考虑到可能会有通缩趋势，而这将使得提高买债规模有所依据。
这种情况尚未发生。10年期TIPS和普通美国公债之间的均衡利差( break-even spread)周一下午为2.35%，较上周尾段几无变动。(完) (编译 白云/程琳/戴素萍；审校 张荻)
证监会今天发出声明，当中载列证监会于审核基建工程项目公司拟在香港上市的申请时将予考虑的因素，有关因素是为了处理潜在的国家和相关风险而设，目的是维持市场的整体质素，同时为基建工程项目公司提供实现上市的途径。
以上为即时重要消息提示，路透中文快讯将暂不做进一步报导。
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