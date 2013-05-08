《美国FED焦点》通胀率低于目标，美联储受到考验

**无处不在与时隐时现**

两个数据之间存在差异是由房价和食品价格趋势所导致的，而且二者计算方法也有不同。

CPI包括的是一系列固定的商品类型，PCE则考虑到了消费者替换涨价商品的可能性，例如咖啡与茶。

二者定义商品的方法也有不同。例如，PCE和新价格指数包含了食品服务。因此近来食品服务成本增长放缓影响到了核心PCE价格指数，但没有冲击到核心CPI。

而房价也是一个重要因素，房价在CPI中扮演的角色重要得多。在2006-2012年房价大跌的时候，CPI通胀率也降到低于PCE通胀的水平，但现在走势正在逆转。

一系列信号暗示，在2013年第一季即将结束的时候，经济成长大幅放缓，这既敲响了警钟，也有助于平息有关美联储购债计划的传闻。

指标10年期美国公债收益率(殖利率)3月触及略高于2.0%的水平，但上周跌至四个月低点1.63%，因投资者对经济成长的忧虑日增。

但周五公布的一份报告显示，尽管美国政府收紧财政政策，但就业增速仍高于预期，扶助打压了对通缩风险的忧虑情绪，10年期美国公债收益率也回升至1.78%。

“我并没有从劳工成本和通胀预期等与通胀相关的数据中看出通缩的威胁，因此它引发担忧的可能性下降，”High Frequency Economics首席美国分析师Jim O’Sullivan说。

已故货币经济学家Milton Friedman有一套有名的论调，即通胀“无处不在，永远是一种货币现象”。

但当前通胀低于目标水平也提醒我们，像联邦预算这些其它因素也有助于决定到底有多少资金能进入实体经济。