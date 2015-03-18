即时观点：美联储声明放弃“保持耐心”措辞，但升息看似仍需时日

路透3月18日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周三放弃了“保持耐心”的措辞，向备受期待的自2006年以来首次升息又迈进了一步。但联储明确表示委员会需要看到就业市场进一步改善以及通胀上升才会升息。

要点：

* 但美联储暗示对美国经济成长前景更为谨慎，并下调利率路径预估，这是美联储仍担心经济复苏体质的迹象。

* 美联储重申就业市场状况已经改善的观点，并给出接近2006年来首次升息最强烈的信号。

* 美联储表示“不太可能”在4月会议上升息，并称改变利率指引措辞不代表美联储已经决定了升息的时机。

以下是分析师评论：

U.S. GLOBAL INVESTORS的研究部董事JOHN DERRICK：

“我认为声明在某种程度上与预期一致。但我认为声明立场更加温和，市场对此作出反应。”

“美联储官员对今年底联邦基金利率的预期之前为1.125%。现在降至0.625%，较12月的预估下降了50个基点。美联储的预期与市场预期一直不一致，现在，联储的预期向市场预期靠近了一些。这改变了市场认为联储未来调整利率的轨迹和步伐。”

“股市和债市上扬。联储声明基调较预期略微温和令市场惊喜，美元遭抛售。美联储仍在为升息作准备，但相对于市场的预期，其对升息步伐的预估有所放缓。”

富国基金管理的首席资产组合策略师BRIAN JACOBSEN：

“市场必须搞清楚美联储对经济的信心发生了怎样的变化。联储在季度经济预估中下调了今年的成长和通胀预估，在通胀数据改善前，联储目前可能对通胀将向2%目标回升还没有“合理的信心”。损益平衡通胀率上扬，但它们需要保持在高位，以提振美联储对应该开始升息的信心。”

“联邦公开市场委员会(FOMC)的最新声明是利率前瞻性指引又向前迈进了一步。但疲弱的工业生产、房屋开工和通胀数据未能提振美联储的信心，它们使美联储继续保持温和的立场。”

NASDAQ'S ADVISORY SERVICES的高级董事MYLES CLOUSTON：

“联储在声明中放弃‘耐心’措辞并不令人意外，但下调通胀预估有些出人意料。这在决定升息时机方面为联储提供了灵活性。我们目前处于不温不火的成长环境中，即成长既不过热，通胀也不过低，对美联储而言，这是个很舒适的环境。他们没必要急着升息，即便扬弃了‘耐心’措辞，但联储仍可以继续耐心观望。这让人放心，利率不会在短期内上调。这为市场提供了更多的时间为升息作准备。”

市场反应：

股市：美国是三大指数转跌为升

债市：美国公债价格上扬

会是：美元全面下挫