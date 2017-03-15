《即时观点》美联储升息25个基点，因就业增长和通胀回升点燃对经济的信心

路透3月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。

要点：

* 美联储将指标隔夜利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%;

* 这是联储在货币政策正常化进程中迈出的最令人信服的其中一步

以下是分析师评论：

LPL FINANCIAL投资策略师和经济师JOHN CANALLY：

“市场之前担心美联储会摇摆不定，但声明中看不到丝毫的犹豫，升息已经被消化，今天的确也升息了，点阵图也没什么变化，美联储将继续循序渐进地升息，如果你之前对联储抱有很高的希望的话，今日声明的鹰派程度可能略逊于市场之前可能存有的担心。今年将再升息两次，明年升息三次。”

UFX.COM董事总经理DENNIS DE JONG：

“考虑到特朗普当选对美国通胀已经起到的提振效果，如果美联储主席叶伦今天宣布不升息将更令人吃惊，特朗普宏大的基建支出计划已经暗示，美国经济政策将要发生重大改变，美国过去10年里仅升息一次，而我们在过三个月的时间里看到两次升息，预计2017年还有几次升息。这对美国的借债者来说是坏消息，未来数月他们账单上的数字可能还将增加。”

ZILLOW首席经济学家SVENJA GUDELL：

“今天升息是市场普遍预计到的，反映了美国经济整体向好，且已经被房屋抵押贷款市场部分消化。利率上升给价格最高楼市的购房者仅带来温和的阻碍，对一般的美国购房者来说，今天的决定只令月还款额增加16美元，或者年还款额增加约197美元，楼市库存吃紧仍是购房者现在面临的更为迫切的担忧，这一状况在未来数月也不太可能得到缓解。”

市场反应：

美国股市：扩大升幅，标普500指数最新上涨约0.9%，声明发布前上涨0.3%

美国债市：收益率下跌。

汇市：美元下跌，兑日圆触及一周低位，欧元兑美元触及盘中高位。