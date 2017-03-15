《即时观点》美联储升息25个基点，因就业增长和通胀回升点燃对经济的信心

欧洲股市：微幅收高，银行股和油股走强抵消矿业股和汽车股下滑的影响
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透3月15日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三升息，为三个月来第二次，受助于经济稳步成长、就业增长强劲以及对通胀正在向其设定的目标回升的信心。
要点：
* 美联储将指标隔夜利率目标区间上调25个基点，至0.75-1.00%;
* 这是联储在货币政策正常化进程中迈出的最令人信服的其中一步
以下是分析师评论：
LPL FINANCIAL投资策略师和经济师JOHN CANALLY：
“市场之前担心美联储会摇摆不定，但声明中看不到丝毫的犹豫，升息已经被消化，今天的确也升息了，点阵图也没什么变化，美联储将继续循序渐进地升息，如果你之前对联储抱有很高的希望的话，今日声明的鹰派程度可能略逊于市场之前可能存有的担心。今年将再升息两次，明年升息三次。”
UFX.COM董事总经理DENNIS DE JONG：
“考虑到特朗普当选对美国通胀已经起到的提振效果，如果美联储主席叶伦今天宣布不升息将更令人吃惊，特朗普宏大的基建支出计划已经暗示，美国经济政策将要发生重大改变，美国过去10年里仅升息一次，而我们在过三个月的时间里看到两次升息，预计2017年还有几次升息。这对美国的借债者来说是坏消息，未来数月他们账单上的数字可能还将增加。”
ZILLOW首席经济学家SVENJA GUDELL：
“今天升息是市场普遍预计到的，反映了美国经济整体向好，且已经被房屋抵押贷款市场部分消化。利率上升给价格最高楼市的购房者仅带来温和的阻碍，对一般的美国购房者来说，今天的决定只令月还款额增加16美元，或者年还款额增加约197美元，楼市库存吃紧仍是购房者现在面临的更为迫切的担忧，这一状况在未来数月也不太可能得到缓解。”
市场反应：
美国股市：扩大升幅，标普500指数最新上涨约0.9%，声明发布前上涨0.3%
美国债市：收益率下跌。
汇市：美元下跌，兑日圆触及一周低位，欧元兑美元触及盘中高位。
利率期货：美国利率期货上涨。(完) (编译 刘静；审校 母红)
路透伦敦5月24日 - 欧洲股市周三勉力小涨，银行股和大型油股走强，抵消了矿业股和汽车股下挫带来的影响。一周多以来，欧洲股市一直困在21个月高位略下方。
路透5月24日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周三晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 5月 303.0 35 300.9 11 * 6月 301.1 152 294.4 208 * 7月 260.9 216 246.9 150 * 8月 245.8 367 236.2 195 * 9月 237.2 1221 228.5 784 * 10月 228.7 6812 222.4 2668 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是当 日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为
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