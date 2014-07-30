即时观点：美联储进一步缩减购债规模，仍担心就业市场

路透7月30日 - 美国联邦储备理事会(FED/美联储)周三继续缩减购债计划，并上调了对美国经济的评估，但再度确认不急于升息。

要点：

* 美联储将每月购债规模由350亿美元缩减至250亿美元，仍势将在今秋结束购债。

* 美联储重申在购买资产计划结束后的一段长时间内保持高度宽松货币政策立场仍是合适的

* 美联储自2008年12月以来一直维持近零利率，其一系列购债计划令资产负债表增长逾三倍至4.4万亿美元。

* 美联储也称就业市场状况正在改善，失业率下降，并承认通胀上升。

以下是分析师评论:

渣打集团分析师Thomas Costerg：

“声明显示美联储对今日稍早发布的强劲第二季GDP数据相当冷静。声明整体基调中性。有一些微小变动。总的来说，美联储保持谨慎，但强硬派和温和派之间的差距在扩大，这可能导致未来会议有更多的不同意见。可能接近升息，但美联储并不着急。”

ACTION ECONOMICS驻旧金山董事总经理KIM RUPERT：

“没什么意外，缩减购债规模与预期相符，而且上调了对经济前景的评估。美联储没有显示出很快调整货币政策立场的迹象。”

COMMONWEALTH FOREIGN EXCHANGE驻华盛顿首席市场策略师OMER ESINER：

“整体来说，声明传递的信息尽管不一，但似乎再次忽略了近期经济的主要改善方面。美联储官员认为就业市场的过度闲置是值得关注的现象，暗示美联储很乐于把利率维持在非常低的水平。”

市场反应：

股市：美股道指缩减跌幅，标普500指数转至平盘上方

债市：美国公债收益率保持在日内高位

汇市：美元保持普涨，兑日圆触及103.08日圆的日内高位

金市：现货金小幅缩减跌幅，下滑0.2%，至每盎司1,295.30美元