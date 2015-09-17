即时观点：美联储保持利率不变，仍忌惮全球经济疲弱

路透9月17日 - 美国联邦储备理事会(美联储/FED)周四保持指标利率不变，承认担忧疲弱的全球经济，但保留了在今年稍后小幅收紧货币政策的可能性。

要点：

* 美联储表示，一系列全球风险和其他因素促使其推迟了可能是近10年来首次升息的时间，相当于做了一次战略性撤退。

* 近期全球经济和金融市场发展可能在一定程度上限制了经济活动，并可能在短期内给通胀施加进一步下行压力。”联储还表示，美国经济面临的风险仍接近平衡，但联储正“密切关注海外情势的发展。

以下是分析师评论：

RBC GLOBAL ASSET MANAGEMENT美国股票交易部主管RYAN LARSON：

“多数人都不知道该说什么。美联储在9月会议上按兵不动的唯一结果是，在9到12月之间升息与否的不确定性将继续困扰市场，如果他们最终在12月升息。显然，鉴于中国和新兴市场近期的发展，美国市场可能会斟酌美联储在政策声明中所提及的中国或新兴市场情势发展所造成的影响究竟意味着什么，会对美国未来的前景造成怎样的影响。”

“联储再次保持利率不变，利率前景的不确定性将继续笼罩市场。从这一点来看，市场很可能会陷于目前的区间内直至12月，因最大的可能性是，联储不会在不举行记者会的政策会议上采取行动，因此，这使12月会议成为了关注的焦点。我们之前预计联储会在12月升息。让市场消化几天，之后慢慢会意识到联储的决定是正确的。未来几个月市场将继续笼罩在不确定性中。”

TRADITION ENERGY的高级分析师GENE MCGILLIAN:

“对油市来讲影响可能是中性的，尽管你也许会认为，联储的决定会削弱美元，从而支撑油市。”

“但市场处于目前的价位时间已久，此次利率决定只是让人们将关注点转移至下一次联储会议，油市将回到静观中国经济放缓是否会蔓延至其他经济体，以及低油价是否会导致美国石油产量锐减的状态。”

管理着5,000亿美元资产的JPMORGAN ASSET MANAGEMENT的全球首席投资长兼全球固定收益部门主管BOB MICHELE:

“我不感到奇怪，如果美联储升息我会感到吃惊，因为市场根本没有准备好。这是九年来的首次升息，他们必须谨慎。我认为他们应该升息吗？是的，我认为他们是有机会采取行动的，但很显然，他们认为国际经济形势让他们再等等。我认为他们本来是可以升息的。我认为他们需要上调近零利率。”

DRIVEWEALTH市场策略师BRIAN DOLAN:

“美联储的决定是正确的，没必要现在就打破现状。考虑到来自全球其他地区的阻力，现在最不需要的就是升息，以及任何强硬的预估。”

市场反应：

股市：美股三大指数上涨，之后缩减涨幅

债市：美国公债价格扩大涨幅