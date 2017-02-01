即时观点：美联储维持利率不变 对经济仍持乐观看法

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透2月1日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三在总统特朗普上任后的首次会议上维持利率不变，但对美国经济的评估相对乐观，暗示其在今年收紧货币政策的计划并未改变。
要点：
* 美联储维持联邦基金利率目标区间在0.50-0.75%；
* 美联储称就业市场仍然强健，通胀攀升且经济信心增强，但并未给出下次升息时机的明确信号。
* 联储决策者还强调指出，失业率仍徘徊在近期低位附近，目前为4.7%，处于或接近很多决策者认为反应充分就业的水平。
以下是分析师评论：
WELLS FARGO FUNDS MANAGEMENT首席资产组合策略师BRIAN JACOBSEN称：
“投票委员发生了变化，但传达的信息没有变化。经济继续扩张，信心得以改善，美联储听上去对最终达到2%通胀目标更有信心，现在的一个大风险是美联储对前景过于乐观。乐观的美联储将想要比市场预期地更快地升息，我们得密切关注叶伦主席是否对前景过于乐观。”
CITIZENS BANK全球市场负责人TONY BEDIKIAN称：
“今日毫无意外可言，美联储的言辞暗示他们的举措是有‘分寸’的，在去年12月升息前和升息后都是这样，最新的GDP数字低于预期，但物价指数组成部分较上季升高，财政政策仍不确定，所以美联储可能会再等待一些数据和更多的确定性。”
UFX.COM的董事总经理DENNIS DE JONG:
“这是特朗普上任后的首个美联储政策决定，没有任何大意外，美联储主席叶伦再度保持利率不变。尽管特朗普在竞选时表示，需要减税，增加基建支出并放松监管，但自他胜选后，一直未公布政策细节。这意味着美联储别无选择，只能保持政策不变，等待更多信息。美联储可能在6月再次升息，但鉴于特朗普仍未公布任何具体计划，也未透露计划出台的时间表，叶伦可能不得不等待更长时间再采取行动。”
市场反应：
美国股市：先保持小幅下跌，后转至平盘之上。
美国债市：美国10年期公债收益率跌至美国交易时段盘中低位2.468%。
汇市：美元指数抹去日内大部份涨幅，最新上升0.1%，至99.620。
利率期货：美国短期利率期货上涨。(完)
(编译 刘静/母红；审校 李军)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
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