综述：就业增长放缓与英退疑虑 或促使美联储维持利率不变

路透华盛顿6月15日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)周三可能维持利率不变，并且暗示在美国招聘放缓以及英国可能退出欧盟的情况下，是否仍计划在2016年升息两次。

去年12月美联储近10年来首次上调隔夜贷款利率，但之后由于全球经济放缓以及金融市场震荡，美联储一直没有进一步收紧货币政策。

为期两天的政策会议结束后，美联储计划在1800GMT发布最新政策声明及经济预测，主席叶伦半个小时后将举行记者会。

根据路透对151位分析师的调查结果，美联储隔夜贷款利率目标预计会保持在当前0.25-0.50%的区间。

美联储3月时的预测暗示今年将升息两次，但5月美国就业增长急剧放缓，而且英国下周公投后可能退出欧盟，都令经济前景笼罩疑云。

鉴于美国6月就业增长可能反弹，而且目前看来英国公投不会引发金融市场动荡，路透调查访问的分析师预计，美联储可能在7月或9月收紧政策。

然叶伦近来警告英国若退欧可能对经济造成重大影响，其他美联储决策人士也有同感。

“我们不应该期待美联储对升息时间释出明确的讯息，”Cornerstone Macro分析师Roberto Perli表示。

美联储透过在10月时称考虑在下次的会议上紧缩政策，传达出12月升息的动向。尽管周三看来不太可能有如此这般明确的讯息，但决策者可能透过最新的经济预测来提供指引。

Perli和其他分析师预期这些预测将持续显示今年将升息两次。他们估算，美联储17位决策官员中必须有八位改变对该备受关注的中值预测展望，才能把升息次数变成一次。

根据芝加哥商业交易所(CME)集团，利率期货价格显示投资者正押注今年只会升息一次。

分析师预期，基于美国就业市场改善，以及美联储承受避免通胀升至远高于其2%目标的压力，美联储今年至少会升息一次。

“鉴于失业率处于4.7%、薪资增长明显加速，以及金融情况宽松许多，美联储能保持按兵不动的时间可能会受限，”高盛分析师Jan Hatzius和Zach Pandl在近来给客户的报告中表示。(完)