美联储副主席费舍尔称接近达成充分就业与2%通胀目标

路透8月21日 - 美国联邦储备委员会(美联储/FED)副主席费舍尔(Stanley Fischer)周日表示，美联储已经接近达成充分就业与2%通胀目标，不过他未提及联储下次应于何时升息。

美联储自去年12月进行近十年来首度升息后，一直在暗示2016年可能升息，但投资者对美联储是否会付诸行动有所怀疑。

费舍尔对当前经济力道给予大致乐观的评价，表示就业市场接近充分就业，而且仍在持续改善。

“我们已经接近目标，”费舍尔在为科罗拉多州亚斯本市(Aspen)一个会议预先准备的演讲稿中表示。

美联储主席叶伦周五将发表演讲，料提供利率政策指引。纽约联邦储备银行总裁杜德利上周表示，美联储9月会议有可能升息。

美联储6月暗示2016年余下时间可能升息两次，但投资者认为9月或11月会议几乎不会升息。利率期货合约定价显示，投资者预计美联储12月举行的今年最后一次会议升息机率约为50%。

费舍尔过去曾指出美联储需提防在升息方面行动过慢，但他周日没这么说。

与此同时，费舍尔的言论与上述观点并不抵触。他指出，今年就业增长速度虽然低于去年，但促使就业市场就业改善“绰绰有余”。

“就业表现极具韧性，”他指出，并称扣除食品和能源价格以外的通胀“非常接近”2%的美联储目标水准。(完)