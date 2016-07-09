焦点：美国就业市场火力大开 仍无法点燃联储再次出手的决心

路透旧金山7月8日 - 美国雇主在过去六个月新增的就业岗位，足以让经济在年底前实现充分就业再度成为可能。但仅凭这一点，还无法促使美国联邦储备委员会(FED/美联储)踩下升息的油门。

Dan Aaronson率领的一个芝加哥联储研究团队在4月时预计，美国经济距实现美联储的充分就业目标还有约100万个岗位的差距。

周五发布的数据显示，6月就业岗位猛增，带动过去六个月的月均增幅达到17.2万。虽仍低于去年20多万的月均增长水平，但远高于Aaronson估算的，为吸收人口增长所需的每月5万的增幅。这使美国经济在年底前实现充分就业成为可能。

但联储官员已经表示过，在厘清英国公投决定脱欧给全球带来影响前，会维持政策不变。

另外，通胀长期处于低位，加之通胀预期下降的迹象，令决策者倾向于观望。联储将通胀目标设在2%，虽然近几个月基础通胀指标攀升，但大部分指标暗示，实现目标仍有很长的路要走。

“我希望有更多的数据确认基础通胀在2%左右，”美联储事会塔鲁洛本周在华盛顿称。

5月，达拉斯联储以截尾平均计算法得出的个人消费支出(PCE)物价指数的12个月均值为1.8%。部分联储官员将其视为衡量基础通胀的指标。

被视为衡量未来实际通胀的主要指标--通胀预期指标下跌。一项反应公债投资者对未来10年通胀预期的市场指标--五年和五年远期损益平衡通胀率本周稍早跌至1.45%，低于4月29日触及的近期峰值1.8%。

周五的就业报告未能给通胀前景带来利好，6月时薪仅增长了0.02美元，反映出就业市场收紧程度，远未达到足以开始推升总体物价的水平。

“我们乐见通胀攀升，”纽约联储总裁杜德利周二在纽约州宾厄姆顿与企业界和银行业高管会面时称，“但我们不希望看到没有薪资增长推动的通胀。”

从过往的情况来看，在经济扩张时期，联储通常会允许失业率降至被视为可持续水平之下。这会有助于就业市场进一步收紧，从而提供推升物价所需的额外动力。

交易员的押注与此不谋而合。尽管6月就业数据强劲，但从联邦基金利率期货走势来看，他们预计明年6月前升息一次的可能性不到50%。

联储官员的预估也暗示历史会重演。周五的报告显示，6月失业率升至4.8%，联储上月的预估显示，决策者预计失业率会低于该水平，他们认为，4.8%是在2018年前可长期持续的失业率水平。(完)