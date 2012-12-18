美国经济: 失业率或许会居高不下,尽管就业增长--旧金山联储报告

美国财政：特朗普预算计划不会削减社会福利支出--财长努钦
路透华盛顿2月26日 - 美国财长努钦(Steven Mnuchin)在福克斯新闻频道周日播出的采访中表示，美国总统特朗普首个预算计划将不会削减社会保障与医疗保险(Social Security and Medicare)等重大社会福利项目的支出。
路透芝加哥12月17日 - 根据周一公布的研究报告,美国失业率可能会在"重要的心理和政策阈值附近"趋稳,而这取决于心灰意冷的求职者重新开始寻找工作的速度有多快.
旧金山联邦储备银行分析师撰写的此份研究报告显示,这或许会冲击消费者信心和支出.
该研究报告虽并未指明但却暗示,这可能会导致美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币刺激举措的时间甚至比当前预期还长.
美联储上周暗示,只要通胀率不存在升破2.5%的风险,其便将维持短期利率在近零水平,直到失业率降至至少6.5%.该央行还承诺,除非劳动力市场明显改善,否则将维持购买长期证券的计划.
根据旧金山联邦储备银行的研究报告,若打算在经济形势改善后重返就业市场的210万人口的回归速度高于历史水平,2014年失业率可能会超过8%.
这甚至高于美联储19名委员对2013年第四季失业率料达7.8%的最悲观预期.
"失业率或许直到2014年中都会守在8%附近,尽管就业持续增长,"旧金山联邦储备银行研究部主管Mary Daly称,"失业率居高不下无疑将让人倍感失望."
该报告显示,倘若这些人重返求职大军的时间晚于往常,明年底失业率或许仍将处于目前的7.7%.所有预期均基于就业创造速度仍与过去两年相同的假设.
研究报告还显示,虽然心灰意冷的求职者重返求职大军是经济改善的迹象,但由此导致的失业率上升或许会削弱这种影响.(完) (编译 许娜; 审校 张荻)
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