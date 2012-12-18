美国经济: 失业率或许会居高不下,尽管就业增长--旧金山联储报告

路透芝加哥12月17日 - 根据周一公布的研究报告,美国失业率可能会在"重要的心理和政策阈值附近"趋稳,而这取决于心灰意冷的求职者重新开始寻找工作的速度有多快.

旧金山联邦储备银行分析师撰写的此份研究报告显示,这或许会冲击消费者信心和支出.

该研究报告虽并未指明但却暗示,这可能会导致美国联邦储备理事会(美联储,FED)维持货币刺激举措的时间甚至比当前预期还长.

美联储上周暗示,只要通胀率不存在升破2.5%的风险,其便将维持短期利率在近零水平,直到失业率降至至少6.5%.该央行还承诺,除非劳动力市场明显改善,否则将维持购买长期证券的计划.

根据旧金山联邦储备银行的研究报告,若打算在经济形势改善后重返就业市场的210万人口的回归速度高于历史水平,2014年失业率可能会超过8%.

这甚至高于美联储19名委员对2013年第四季失业率料达7.8%的最悲观预期.

"失业率或许直到2014年中都会守在8%附近,尽管就业持续增长,"旧金山联邦储备银行研究部主管Mary Daly称,"失业率居高不下无疑将让人倍感失望."

该报告显示,倘若这些人重返求职大军的时间晚于往常,明年底失业率或许仍将处于目前的7.7%.所有预期均基于就业创造速度仍与过去两年相同的假设.