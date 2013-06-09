重发-《美国FED焦点》就业岗位增长多快才够？联储研究展现不同看法

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路透旧金山6月7日 - 在围绕美国联邦储备理事会(美联储/FED)何时可能开始缩减购债计划的争论中，美国新增就业岗位数据是关键因素。

而各方对于能够促使美联储调整政策的就业增长水准尚未达成一致看法。

美国芝加哥联邦储备银行的研究人员周四表示，金融危机及其后的经济衰退导致大量就业岗位消失，意味着每个月必须新增约19.5万个就业岗位，才能在四年内将失业率拉低至正常水平。

但克利夫兰联邦储备银行周五发表的一项研究表明，远低于这一水平的就业增长速度将标志着，经济向着充分就业“稳步推进”。

“最终，被视为‘实质性’改善的增长水平到底是多少仍是见仁见智；不过我们认为应该是能在降低失业率方面取得稳步而有意义的进展的水平，”克利夫兰联邦储备银行研究主管Mark Schweitzer和研究经济学家Murat Tasci在该行网站发表的经济评论中称。“就目前的经济状况推测，我们认为本年度月均就业岗位增幅应在15万个或以下。”

上述两份调查，定会助长对多高的就业增长才能促使美联储缩减当前购债计划的揣测。美联储曾表示其将持续购买资产，直至就业市场前景“明显”改善，但却没有给出具体的指标。

美联储主席贝南克上月曾表示，如果就业市场持续改善，联储可能会在近期的会议上考虑降低每月的资产购买规模。目前美联储每月购买850亿美元公债和抵押贷款支持证券(MBS)。

美联储下次政策会议将于6月18-19日举行。

美国劳工部周五公布，5月非农就业岗位增加17.5万个 。这使得今年迄今的月度非农就业岗位平均增幅为18.9万个。

5月非农就业岗位增长仍不足20万个。美国芝加哥联储总裁埃文斯曾暗示他将需要“再多点时间”，以确定就业市场前景，同时称他希望看到就业岗位“逐月”而非平均增加20万个，并且整体经济增长加速 。

但考虑到过去10年人们找到工作的速度在下降，而且人口老龄化减少了美国的劳动人口，克利夫兰联储的Schweitzer和Tasci周五写到，美国非农就业岗位月度增幅超过20万个是不太可能的。

他们写到，今年美国非农就业岗位月度增幅可能仅为10.6万个，而这仍是在“稳步前进”。

克利夫兰联储经济学家周五写道，即使假设经济成长快于目前的估计，但今年就业岗位增长速度仍将只有每月14.7万个，到2014年第三季才会把失业率拉低到6.5%。

美联储承诺维持短期利率接近于零，直到失业率降至至少6.5%。目前失业率为7.6%。

克利夫兰联邦储备银行总裁皮亚纳尔托说过，美联储可能放慢资产购买速度，以降低承担过多风险或者扭曲金融市场的可能性。

皮亚纳尔托与美国芝加哥联邦储备银行总裁埃文斯每年轮流在美联储决策委员会中担任投票委员，今年轮到埃文斯拥有投票权。

亚特兰大联邦储备银行总裁洛克哈特今年也拥有投票权，他本周预期就业岗位增幅继续保持在每月16-17.5万个，低于这个速度可能让忧虑重燃。

**遥远的桥？**

美联储经济学家之间存在分歧，民间预测者之间也有不同看法。

在道明证券(TD Securities)的全球利率、外汇与大宗商品研究主管Eric Green看来，每月就业增长17.5万个甚至再低一些，应该足以促使美联储相信可以缩减刺激力度。

“关键在于向美联储期望的这样结果方向发展，而不是连续六个月每月都必须达到一个神奇数字，”他写道。

Northern Trust的首席经济学家Carl Tannenbaum表示，尽管面临不利的财政环境，但按迄今就业的增长速度，相信埃文斯的目标“不是遥远的桥”。

Tannenbaum表示，随着这些不利因素在今年稍晚的时候消退，“每月就业增长肯定能达到20万个。”

交易商认为，周五公布的就业数据进一步预示美联储将提早缩减刺激措施，并最终开始升息。

短期美国利率期货交易商目前预计，美联储在2014年12月首次升息，比周五就业数据公布前的预估提前了大约六周。(完)