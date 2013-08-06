修正-《美国FED焦点》劳动力队伍萎缩给了美联储更多的政策回旋空间

(更正：译文有误，第七段应为“就业参与率的下滑从很大程度上解释了失业率的降低”，非“就业参与率的下滑，说明失业人口有可观的减少”)

路透华盛顿8月6日 - 美国近几年来离开就业市场的劳工如此之多，以至于7月降至7.4%的官方失业率可能低估了就业前景的疲弱程度。

这给了美国联邦储备理事会(美联储,FED)大量空间来维持近零的利率，时间上很可能比市场当前预期的开始加息时间2015年还久很多。

加之通胀不高，一个想法更激进的美联储很可能实际上把就业参与率较低，视作进一步宽松货币的动力，尤其是如果他们觉得，更多劳动年龄的美国人就是因为之前反复失败而放弃了找工作。

现在，美联储的官员们对于进一步购买美国公债与其他资产显得极其谨慎，似乎倾向于今年稍晚削减这些措施的规模。这些购买行动是旨在通过拉低长期利率来刺激经济。

美国就业参与的大幅下滑与2007年年中全球金融危机的开端同时发生，而且加剧了原本就存在的下滑趋势，其中缘由很多经济学家现在尚未完全摸透。

就业参与率衡量的是有薪就业人口与整体劳动年龄人口之间的比例，这个比例曾在2000年达到高于67%的峰值，在之后的十年间稳步降低。金融危机令下滑的速度加快。

上个月的就业参与率从6月的63.5%降至63.4%，同时失业率从7.6%降至7.4%。分析师表示，就业参与率的下滑从很大程度上解释了失业率的降低，不然失业率将会更高。有些分析师甚至表示会高出许多。

事实上，当美国的劳动力参与率在本世纪之初开始下行趋势时，数十年来稳定上升的局面就此出现转变。

美国堪萨斯城联邦储备银行的一位经济学家Willem Van Zandweghe表示，继大衰退之后，在2007-2011年期间劳动参与率急速下滑，降幅比之前几次的四年期还大得多。

美国联邦储备理事会(FED)主席贝南克则提及就业全面疲软，这从气馁的劳工退出劳动市场，到长期失业这类严重且持久的问题都可看出。

贝南克上个月表示，官方的美国失业率“其实很有可能夸大了劳动市场的体质。”其并称，当失业率来到6.5%时，美联储不会自动升息。

分析师大都认为，美联储的两大使命--充分就业和稳定低通胀之间有着权衡关系。较低的劳动力参与率意味着，经济比其表面上所见的来得更加“迟滞”。

**周而复始**

重要的是，许多美联储决策者预计，近几年就业参与降幅的大部分是由于经济下滑而非那些不太好管控的因素，比如给特定行业造成的冲击，其中包括受到海外挑战的制造业或者受危机打击的建筑业。

这意味着流离失所以及丧失找工作信心的劳动者可能随着招聘增多而回归到劳动力大军中，而这又可能会阻止失业率的快速下滑。

如果经济创造出足够的就业，那么工人就会填补这些岗位。这可能是近期美国就业参与率下滑所透露出的讯息，暗示美联储可能出乎当前市场预期，有空间将利率维持在零水准，甚至购买额外资产。

多年以来，美联储一直不愿意将失业率作为目标，部分是因为影响就业市场的太多因素都不受美联储的控制。

不过，当前，非传统的政策环境下，对美联储官员来说，失业率扮演了一个更大的角色。

然而在维持长期利率处在低位以及对抗失业率持续高企的努力中，美联储官员去年底宣布，他们计划维持利率在近零水准，直到失业率一路降至6.5%。此举的前提是未来一到两年内的通胀率不会高于2.5%，该水准较美联储官方目标高出0.5个百分点。

美联储所有这些相对复杂的政策门槛安排背后都是为了一个简单的目标：鉴于复苏疲弱，应在不会导致目前或未来经济过热的情况下，尽可能多的刺激经济。

虽然部分美联储官员表达了对资产泡沫的部分担忧，但资产购买构成的通胀威胁目前还很远。持此观点的代表性官员是美联储理事史坦和堪萨斯城联邦储备银行总裁乔治。如果通胀率仍然处在决策者乐观的低位，则会促使他们在7月政策声明中特别提到这一点。

**不急于升息**

美联储经济学家Christopher Erceg和Andrew Levin的研究显示，相比表面失业率数据所暗示的，美联储还有更多空间来刺激经济成长。这是因为他们的模型发现，“周期性因素为2007年后美国就业参与率下降的主要原因”。

该文“建议面对就业参与率降低的情况，联邦基金利率应保持在中性下方，即便失业率重返自然失业率水平，”摩根大通首席美国分析师Michael Feroli称。他之前曾在美联储任职。

芝加哥联储的一份研究亦显示，就业参与率降低的相当大比例来自经济周期的普遍疲弱，而非结构性因素。

一些联储官员承认大衰退造成美国就业市场出现深洞，并表示政策决策者应降低他们开始考虑升息的失业指标标准。

美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔曾是联储中极为强硬派人士，去年作出了温和转变，现在宣称失业率目标应为5.5%。

意大利裕信银行(UniCredit)分析师Harm Bandholz的看法更为惊人，他认为如果不是自衰退以来就业参与率降低，那么失业率现在可能远高于2009年10月所及的峰值10%，甚至可能高于11%。

根据美联储自身的预估，失业率在2015年中期之前都达不到6.5%这一考虑升息的门槛。而且这一标准可能变化。

“实际情况是就业参与率降低造成失业率降低，失业率水准得不到就业市场基本面的支持，我认为美联储非常有可能在前瞻性指引中改变失业率门槛，从目前的6.5%降至6%，甚至5.5%，”Bandholz称。“这意味着升息还遥不可及。”