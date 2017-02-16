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国际财经 | 2017年 2月 16日 星期四 10:48 BJT

摩根大通和高盛上调对美联储升息的预期

路透纽约2月15日 - 乐观的美国1月经济数据公布后，高盛周三上调了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2017年上半年升息的预期，摩根大通亦将下次升息的预期时间提前至5月。

他们表示，做出这样的最新预期，是因为美国1月零售销售和消费者物价数据表现强劲，而且美联储主席叶伦及其他联储官员发表较为鹰派的言论。

“我们将美联储下次升息的预期时间从6月提前到5月；我们仍预计今年将升息两次，分别在5月和9月，”摩根大通经济分析师Michael Feroli在研究报告中写道。

高盛分析师将3月升息的可能性从20%调高至30%，6月前至少升息一次的可能性亦从85%调升至90%。

“简言之，我们目前认为(美联储)在未来两次会议上升息的可能性，与等到6月再行动的可能性旗鼓相当，并且预计年中前至少升息一次的可能性非常高(达90%)，”高盛经济分析师在报告中写道。(完)

(编译 许娜；审校 王兴亚)

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