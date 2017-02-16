摩根大通和高盛上调对美联储升息的预期

美股标普500指数创纪录最高收位 此前美联储公布会议记录
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。
路透纽约2月15日 - 乐观的美国1月经济数据公布后，高盛周三上调了对美国联邦储备委员会(美联储/FED)在2017年上半年升息的预期，摩根大通亦将下次升息的预期时间提前至5月。
他们表示，做出这样的最新预期，是因为美国1月零售销售和消费者物价数据表现强劲，而且美联储主席叶伦及其他联储官员发表较为鹰派的言论。
“我们将美联储下次升息的预期时间从6月提前到5月；我们仍预计今年将升息两次，分别在5月和9月，”摩根大通经济分析师Michael Feroli在研究报告中写道。
高盛分析师将3月升息的可能性从20%调高至30%，6月前至少升息一次的可能性亦从85%调升至90%。
“简言之，我们目前认为(美联储)在未来两次会议上升息的可能性，与等到6月再行动的可能性旗鼓相当，并且预计年中前至少升息一次的可能性非常高(达90%)，”高盛经济分析师在报告中写道。(完)
(编译 许娜；审校 王兴亚)
路透纽约5月24日 - 美国股市周三小幅收高，标普500指数创纪录最高收位，此前发布的美国联邦储备委员会(FED/美联储)上次会议的会议记录显示，决策者认为很快会升息。
路透纽约5月24日 - 油价周三小幅回落，因投资人对美国汽油库存降幅小于预期作出反应，市场在静待石油输出国组织(OPEC)同其他石油出口国在维也纳讨论是否延长减产协议的结果。
路透纽约/伦敦5月24日 - 黄金周三上涨，因美元下滑，且美国联邦 储备委员会(FED/美联储)发布的最新一次政策会议记录暗示，联储对加息 保持谨慎。 黄金对利率上升反应非常敏感，利率上升将增加持有非孳息黄金的机 会成本，提振美元，而黄金是以美元计价。 1850 GMT，现货金报每盎司1,256.02美元，较周二上涨0.42% ，当日金价在连升两日后回落0.7%。 美国6月期金收跌0.2%，报每盎司1,253.1美元。 美联储发布的最新一次政策会议记录显示，决策者同意应暂停升息， 直至有证据证明近期经济放缓只是暂时性的。 美国联邦基金利率期货走势暗示，交易商预期美国6月升息的机率为8 3%，预料美联储今年将再升息两次的机率为46%。 “黄金基本上无甚变动，在美联储会议记录后最初急升的势态消散， 因美