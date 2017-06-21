美国达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎

公债收益率处于低位，表明市场预期未来成长“疲弱”，柯普朗在加州联邦俱乐部发表讲话称，与此同时，他对当前的利率水平感到满意，“我认为，如果10年期公债收益率保持在目前的水平，我们在撤走宽松政策时需非常谨慎。”