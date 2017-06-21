美国达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎

英国退欧公投一周年 英国股市跑输欧洲主要股指
路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。
公债收益率处于低位，表明市场预期未来成长“疲弱”，柯普朗在加州联邦俱乐部发表讲话称，与此同时，他对当前的利率水平感到满意，“我认为，如果10年期公债收益率保持在目前的水平，我们在撤走宽松政策时需非常谨慎。”
柯普朗还表示，到目前为止，美联储今年已升息两次，是时候暂缓升息，等待更多证据证明，正如美联储主席叶伦所说的，近期通胀疲弱只是暂时情况。(完)
(编译 母红; 审校 利棣儿)
路透伦敦6月23日 - 英国股市周五走低，受累于商品股和赚取美元营收的英国绩优股下跌，在英国退欧公投一周年之际，凸显出英国股市跑输欧洲其他主要股指的势态。
路透纽约/伦敦6月23日 - 金价周五攀升至一周高位，受助于美元疲弱，全球的经济政治不确定性，以及美国进一步升息前景受抑。
路透纽约6月23日 - 美元兑一篮子主要货币周五走低，录得三周来最大单日跌幅，因通胀数据持续回软，使市场对美国联邦储备委员会(FED/美联储)年内是否会再度升息的疑虑挥之不去。