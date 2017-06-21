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国际财经 | 2017年 6月 21日 星期三 09:38 BJT

美国达拉斯联储总裁柯普朗称公债收益率偏低证明升息需谨慎

路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。

公债收益率处于低位，表明市场预期未来成长“疲弱”，柯普朗在加州联邦俱乐部发表讲话称，与此同时，他对当前的利率水平感到满意，“我认为，如果10年期公债收益率保持在目前的水平，我们在撤走宽松政策时需非常谨慎。”

柯普朗还表示，到目前为止，美联储今年已升息两次，是时候暂缓升息，等待更多证据证明，正如美联储主席叶伦所说的，近期通胀疲弱只是暂时情况。(完)

(编译 母红; 审校 利棣儿)

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