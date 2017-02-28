美国达拉斯联邦储备银行总裁称美联储“近期”可能需要升息

科威特石油部长进一步减产和将协议延长一年均在讨论之列
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。
柯普朗今年在美联储利率决策委员会中有投票权。他阐明了他在最近几周数次提到过的观点，即升息宜早不宜迟。
“宜早不宜迟，意味着就在近期，”柯普朗在俄克拉荷马州诺曼的一次大学活动讲话后对记者称。
柯普朗没有明确表示他认为应当在哪次会议上升息。
他表示，在美国消费者的推动下，美国经济今年的增长率或超过2%。(完)
(编译 王丽鑫；审校 张涛)
路透维也纳5月24日 - 科威特石油部长马尔祖克(Essam Al-Marzouq)周三称，石油输出国组织(OPEC)与非OPEC产油国可在本周就所有选项进行讨论，其中包括进一步减产，以及将现有减产协议延长一年。
路透巴黎5月24日 - 法国巴黎银行周三公布一项战略细节，根据此战略，该行旗下资产管理部门将于现在至2020年期间每年管理资产规模扩大5%，并加速在德国、中国和美国的发展。
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