美国达拉斯联邦储备银行总裁称美联储“近期”可能需要升息

路透俄克拉荷马州诺曼2月27日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一称，美国联邦储备委员会(美联储/FED)可能需要在近期升息，以免落后于通胀。

柯普朗今年在美联储利率决策委员会中有投票权。他阐明了他在最近几周数次提到过的观点，即升息宜早不宜迟。

“宜早不宜迟，意味着就在近期，”柯普朗在俄克拉荷马州诺曼的一次大学活动讲话后对记者称。

柯普朗没有明确表示他认为应当在哪次会议上升息。

他表示，在美国消费者的推动下，美国经济今年的增长率或超过2%。(完)