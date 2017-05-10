美国达拉斯联储总裁称今年联储仍将升息三次 但目前通胀形势“温和”

第二季亚洲企业信心升至三年高点 因全球前景改善
路透上海6月21日 - 汤森路透/英士国际商学院(INSEAD)调查显示，今年第二季亚洲企业景气指数升至三年高点，受一系列有利的亚洲经济数据提振，且对于中国经济体质的担忧减弱。
路透达拉斯5月9日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。
“我对退出宽松政策的基本预期仍是，今年将升息三次，但我也很清楚通胀压力一直较为温和这一事实，”柯普朗在达拉斯参加一个活动后向记者称。“迈向2%通胀率的道路缓慢而崎岖，这一点毋庸置疑。”
美联储3月升息，官员当时暗示他们预计年内还将升息两次。从历史来看，这样的升息步伐较为缓慢，但比2015和2016年每年各升息一次要快。柯普朗周二坚持这一观点，但暗示自己并不排除在条件许可时加快或放慢升息速度的可能。
“经济发展很可能比我预期的更为强劲，我们可能会有更多行动，”柯普朗称，但同时表示经济增长也有可能更加缓慢，从而促使美联储放慢升息步伐。“我认为(这两方面的)风险实际上是非常均衡的。”
柯普朗明确指出，升息以及日后削减美联储资产负债表规模的部分原因，是为了让联储为应对将来可能出现的衰退或者冲击做好更充分的准备，他不希望仓促行事。(完)
(编译 许娜；审校 郑茵)
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路透首尔6月21日 - 韩国金融服务委员会(FSC)副主席Jeong Eun-bo周三表示，MSCI明晟决定把中国A股纳入其全球股指之后，韩国股市可能面临最多4.3万亿韩元的资金流出。
路透旧金山6月20日 - 达拉斯联储总裁柯普朗周二表示，由于美国10年期公债收益率处于目前的低位，美国联邦储备委员会(FED/美联储)在进一步升息时需谨慎行事。