美国达拉斯联储总裁称今年联储仍将升息三次 但目前通胀形势“温和”

路透达拉斯5月9日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)称，他仍认为美国升息应保持“循序渐进且不急不躁的方式”，部分是因为在经济如此接近充分就业的情况下，薪资和物价目前的涨势本该更快一些才对。

“我对退出宽松政策的基本预期仍是，今年将升息三次，但我也很清楚通胀压力一直较为温和这一事实，”柯普朗在达拉斯参加一个活动后向记者称。“迈向2%通胀率的道路缓慢而崎岖，这一点毋庸置疑。”

美联储3月升息，官员当时暗示他们预计年内还将升息两次。从历史来看，这样的升息步伐较为缓慢，但比2015和2016年每年各升息一次要快。柯普朗周二坚持这一观点，但暗示自己并不排除在条件许可时加快或放慢升息速度的可能。

“经济发展很可能比我预期的更为强劲，我们可能会有更多行动，”柯普朗称，但同时表示经济增长也有可能更加缓慢，从而促使美联储放慢升息步伐。“我认为(这两方面的)风险实际上是非常均衡的。”

柯普朗明确指出，升息以及日后削减美联储资产负债表规模的部分原因，是为了让联储为应对将来可能出现的衰退或者冲击做好更充分的准备，他不希望仓促行事。(完)