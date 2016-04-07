美国达拉斯联储总裁认为应该持续渐进升息（更新版）

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
(新增细节及评论)
路透达拉斯4月6日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。
他表示，人们应该理解的是，美联储认为“经济具有韧性，(升息)应采取持续、谨慎和渐进的路径”。
柯普朗预计美国经济今年“稳健”增长1.9%，他表示这足以推动失业水平进一步下降，帮助推动通胀回升到美联储的目标2%。他称，近零利率有一定的代价，美联储应撤走部分货币宽松。
但他说，海外增长放缓使美国金融环境趋紧并进而导致经济减速，这种风险仍然存在。实际上，柯普朗说，他还在评估今年1月和2月美国金融环境突然趋紧带来的影响，当时有关全球经济增长的忧虑导致美国股市挫跌。
柯普朗的言论与他最近几个月的论调基本一致，而且基本上也与上至美联储主席叶伦的联储政策高层意见一致。
他拒绝就美联储下次何时升息做出猜测，称这样做只会引起混乱，因为如果经济数据发生变化，他的看法也会改变。
美联储上月发出信号，暗示今年可能会升息两次，但投资者认为将只有一次。(完)
(编译 王丽鑫/王颖；审校 张涛/杜明霞)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。