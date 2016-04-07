美国达拉斯联储总裁认为应该持续渐进升息（更新版）

(新增细节及评论)

路透达拉斯4月6日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周三称，美联储在上调短期利率问题上应该保持耐心和谨慎，不过升息应有持续性。

他表示，人们应该理解的是，美联储认为“经济具有韧性，(升息)应采取持续、谨慎和渐进的路径”。

柯普朗预计美国经济今年“稳健”增长1.9%，他表示这足以推动失业水平进一步下降，帮助推动通胀回升到美联储的目标2%。他称，近零利率有一定的代价，美联储应撤走部分货币宽松。

但他说，海外增长放缓使美国金融环境趋紧并进而导致经济减速，这种风险仍然存在。实际上，柯普朗说，他还在评估今年1月和2月美国金融环境突然趋紧带来的影响，当时有关全球经济增长的忧虑导致美国股市挫跌。

柯普朗的言论与他最近几个月的论调基本一致，而且基本上也与上至美联储主席叶伦的联储政策高层意见一致。

他拒绝就美联储下次何时升息做出猜测，称这样做只会引起混乱，因为如果经济数据发生变化，他的看法也会改变。

美联储上月发出信号，暗示今年可能会升息两次，但投资者认为将只有一次。(完)