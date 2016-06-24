达拉斯联储总裁最新讲话没有再提希望美国尽早升息

路透纽约6月23日 - 美国达拉斯联储总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周四没有提起他支持美国尽早升息的承诺，而是指出，当前近零利率对美国经济的刺激作用可能没有预想的明显。

柯普朗在为Money Marketeers准备的讲话中没有改变他对美国经济增长和通胀率的预测。他表示，美联储“应以渐进耐心的态度”撤走宽松货币政策 。这个观点他在近期其他场合也曾说过。

但与其他近期讲话的不同之处在于，他这次没有主张升息。

他的发言有一大部分都在回顾有越来越多的研究表明，在不对美国经济产生不必要抑制作用的情况下，美联储的升息空间比以前小了。

越来越多的证据显示，所谓的中性利率大幅下降。上周公布的最新预估显示，美联储官员现在认为，可以维持充分就业和物价稳定的健康经济状态所需的政策利率只有3%，而不是四年前他们认为的4.25%。

“我被以下论据说服，即发达经济体老龄化、生产率增长下滑和美国继续成为安全资产的来源，这些因素都促使中性利率下降。”

柯普朗引述达拉斯联储同事的研究数据称，美联储当前0.25-0.50%的政策利率仅给经济带来温和刺激，因为中性利率较以前低很多。

“要想GDP实现更快的可持续增长，并解决关键的长期问题，我们需要除了货币政策外采取其他政策行动，”他表示，并提及财政、移民和贸易政策作为潜在解决方案。

他在讲稿中未提及英国退欧公投。(完)