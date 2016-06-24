美国达拉斯联储总裁希望在加息问题上更有耐心 关注英国公投

路透纽约6月23日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周四表示，他并不赞成在现阶段升息，而是希望“保持更大耐心”，等待美国经济显现更加明确的改善迹象。

柯普朗称，他对英国脱欧公投的结果感到担心，因为它可能令国际贸易承压，从而损及全球经济增长。

当被问及为何他改变了之前有条件赞成很快收紧政策的立场时，柯普朗说，“考虑到过去几个月的形势发展...我现在希望更有耐心、等待获得更多信息。”

他对记者表示，目前确实不提倡进一步采取行动，而是希望获得更多讯息，并称现在关键是耐心。

美国5月就业报告疲弱以及英国公投带来金融和经济风险，促使美联储本月稍早维持利率不变。美联储自去年12月开始升息以来一直维持政策不变。

柯普朗在被问及英国公投问题时表示，“全球各国之间一体化加强…总的来说往往会促进全球经济成长…因此我特别关注英国退欧的理由是…首先会带来金融影响，其次会影响经济，而且这种影响会持续数年。”

“我希望政府将采取提振经济增长前景、而不是打压前景的行动，”他补充说。

柯普朗今年在美联储没有投票权。他表示，将关注美国数据，在采取利率行动前需要看到“出现改善趋势”，“(逐步)撤出宽松政策是有助益的，但不能强行这么做。”

柯普朗在对纽约债券交易员的讲话中称，当前接近零的利率对经济的刺激作用可能不如预想的那么大。这呼应了美联储主席叶伦的言论。

他回顾称有越来越多的研究表明，在不对美国经济产生不必要抑制作用的情况下，美联储的升息空间比以前小了。他表示自己“已被强烈说服”，认同人口老龄化、生产率增长下滑等因素压低了中性利率。(完)