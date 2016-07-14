美国达拉斯联储总裁主张美联储“缓慢、渐进和慎重地”升息

路透休斯顿7月13日 - 一位美联储官员周三表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。

达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在休斯顿演讲时说，“因此，缓慢、渐进和审慎的升息方式是适宜的，因为美联储要面对全球增长放缓的这种新情况。”

他并称，美联储在调整货币政策时需要比五六年前更慎重，因为要面对中国增长放缓、英国退欧可能冲击全球和美国经济增长，以及其他全球性风险。

自去年12月美联储进行近10年来首次升息之后，今年该行一直未能上调利率，因为国内经济数据令人失望，而且全球又出现新的问题。

柯普朗说，低利率已经帮助美国经济朝美联储充分就业的目标“取得很大进步”，对于央行2%的通胀率目标也缓慢取得进展。

他补充说，如果不实施结构性改革等举措，那么美国经济可能会陷入一段低增长时期，进而放慢美联储实现就业和通胀目标的进展。

柯普朗指出，过去十年中性利率估值已经下降。

柯普朗表示，中性利率下降意味着低联邦基金利率对经济构成温和提振，但政策并不“过分”宽松。他补充称，美联储应继续维持宽松政策，直到实现目标。

“宽松政策只应缓慢和耐心地取消，”柯普朗对记者说。

美国公债收益已经接近纪录低点，因全球投资者将资金投入被视为安全的美国资产。柯普朗称，低收益率也反映出对经济增长下降的预期，他预计今年美国经济成长2%。

他还指出，美联储对美元强势“非常敏感”，尽管制造业和出口在美国国内生产总值(GDP)中所占比例已经下降。(完)