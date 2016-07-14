美国达拉斯联储总裁主张美联储“缓慢、渐进和慎重地”升息

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透休斯顿7月13日 - 一位美联储官员周三表示，全球性的不利因素削弱了美联储刺激美国经济措施的效果，使低利率政策不像在其他国家经济增长更快时那么具有刺激效果。
达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗在休斯顿演讲时说，“因此，缓慢、渐进和审慎的升息方式是适宜的，因为美联储要面对全球增长放缓的这种新情况。”
他并称，美联储在调整货币政策时需要比五六年前更慎重，因为要面对中国增长放缓、英国退欧可能冲击全球和美国经济增长，以及其他全球性风险。
自去年12月美联储进行近10年来首次升息之后，今年该行一直未能上调利率，因为国内经济数据令人失望，而且全球又出现新的问题。
柯普朗说，低利率已经帮助美国经济朝美联储充分就业的目标“取得很大进步”，对于央行2%的通胀率目标也缓慢取得进展。
他补充说，如果不实施结构性改革等举措，那么美国经济可能会陷入一段低增长时期，进而放慢美联储实现就业和通胀目标的进展。
柯普朗指出，过去十年中性利率估值已经下降。
柯普朗表示，中性利率下降意味着低联邦基金利率对经济构成温和提振，但政策并不“过分”宽松。他补充称，美联储应继续维持宽松政策，直到实现目标。
“宽松政策只应缓慢和耐心地取消，”柯普朗对记者说。
美国公债收益已经接近纪录低点，因全球投资者将资金投入被视为安全的美国资产。柯普朗称，低收益率也反映出对经济增长下降的预期，他预计今年美国经济成长2%。
他还指出，美联储对美元强势“非常敏感”，尽管制造业和出口在美国国内生产总值(GDP)中所占比例已经下降。(完)
(编译 李春喜/杜明霞；审校 白云/王颖)
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。