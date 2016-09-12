达拉斯联储总裁称美国下任总统应该侧重于增加劳动力

路透达拉斯9月9日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗(Robert Steven Kaplan)周五称，如果美国下任总统想要提振经济增长，就需要解决劳动人口老龄化问题。

“新总统要做的第一件事，就是把精力放在增加劳动力的政策上，”柯普朗在回答有关总统竞选活动的问题时对Security Traders Association称。“这并不一定意味着要通过移民--可以采取这个方法，但也可以通过职业培训解决。”

他表示，其它需要关注的方面包括投资基础设施、应对国家负债增加、以及州和联邦监管部门改革问题。

但他指出，目前为止的总统竞选活动并未提到劳动人口老龄化、或者债务与国内生产总值(GDP)之比不断上升的问题，而这两个问题都是美国经济成长面临的重要阻碍。

“我们现在听到的有关贸易和移民的竞选誓言，或许会反其道而行，”柯普朗谈到候选人目前提出的竞选誓言时称。

柯普朗就总统竞选活动发表的言论虽然较为谨慎，但也实属罕见，因为美国联邦储备理事会(美联储)官员通常避免对政治置评，以防政界人士损及央行的独立性。(完)