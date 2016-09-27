美国达拉斯联储总裁柯普朗称就算9月升息也没意见

路透圣安东尼奥9月26日 - 美国达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗周一表示，若美国联邦储备委员会(美联储/FED)在上周会议上升息，他也没有意见。美联储上周维持利率不变。

柯普朗今年不是美联储决策委员会的投票委员，不过他参与了决策讨论，而且明年将具有投票权。

“我愿意看得到去除一些政策宽松。如果在9月会议上去除了这些宽松，我也是没有意见的，”柯普朗在一个银行业会议上指出。

美联储9月20-21日会议维持指标利率目标区间不变，美联储主席叶伦称年底前可能升息一次。美联储上次升息是在去年12月，以25个基点的升幅结束七年的近零利率政策。

柯普朗称不那么担心美国经济过热，称就业市场还有向好空间。

他称，更让他担心的是低利率可能导致经济中的“扭曲现象”。他表示，他在关注低利率怎样促使投资者作出冒险押注。他举例称，维权投资者施加给上市公司举债回购股票的压力上升。

柯普朗称预计未来的升息路径可能是美联储历史上最为缓慢的。他将在2月1日结束的美联储会议上开始具有货币政策投票权。(完)