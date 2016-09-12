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市场报道 | 2016年 9月 13日 星期二 01:59 BJT

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁称联储有“完美工具”抗击通胀过高，但应对通胀持续过低的工具不多

明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利

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