更正-美国人事：批判宽松货币政策的卡什卡利将出任明尼亚波利斯联储总裁

路透旧金山11月10日 - 美国财政部前任高官卡什卡利(Neel Kashkari)周二被选为下任明尼亚波利斯联邦储备银行总裁。

卡什卡利将于1月1日接替柯薛拉柯塔，担任明尼亚波利斯联储总裁。卡什卡利在金融危机期间，负责管理银行与汽车业救助行动的一个关键部分；他此前曾任职于高盛 和太平洋投资管理公司(PIMCO)，去年还曾竞选加州州长。