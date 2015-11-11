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亚洲 | 2015年 11月 11日 星期三 11:52 BJT

更正-美国人事：批判宽松货币政策的卡什卡利将出任明尼亚波利斯联储总裁

(更正：因译文有误，第一段中澄清卡什卡利为美国财政部“前任”高官)

路透旧金山11月10日 - 美国财政部前任高官卡什卡利(Neel Kashkari)周二被选为下任明尼亚波利斯联邦储备银行总裁。

卡什卡利将于1月1日接替柯薛拉柯塔，担任明尼亚波利斯联储总裁。卡什卡利在金融危机期间，负责管理银行与汽车业救助行动的一个关键部分；他此前曾任职于高盛 和太平洋投资管理公司(PIMCO)，去年还曾竞选加州州长。

卡什卡利今年42岁，他一直对美联储的宽松货币政策持批判态度，警告称由于美国经济增长放缓，宽松政策不太有效，而且可能引发通胀。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)

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