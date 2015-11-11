更正-美国人事：批判宽松货币政策的卡什卡利将出任明尼亚波利斯联储总裁

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(更正：因译文有误，第一段中澄清卡什卡利为美国财政部“前任”高官)
路透旧金山11月10日 - 美国财政部前任高官卡什卡利(Neel Kashkari)周二被选为下任明尼亚波利斯联邦储备银行总裁。
卡什卡利将于1月1日接替柯薛拉柯塔，担任明尼亚波利斯联储总裁。卡什卡利在金融危机期间，负责管理银行与汽车业救助行动的一个关键部分；他此前曾任职于高盛 和太平洋投资管理公司(PIMCO)，去年还曾竞选加州州长。
卡什卡利今年42岁，他一直对美联储的宽松货币政策持批判态度，警告称由于美国经济增长放缓，宽松政策不太有效，而且可能引发通胀。(完)
(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
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“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”