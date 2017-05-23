美国FED：卡什卡利称通胀形势令人担忧，增添对升息的谨慎基调

路透明尼亚波利斯5月23日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁卡什卡利周二表示，尽管目前美国经济比3月时更接近充分就业，但他仍不确定“是否已经实现充分就业”，而且最近核心通胀率下滑“令人担忧”。

“我们更接近(充分就业)，但我们不知道距离(充分就业)还有多远，”卡什卡利在明尼亚波利斯联储总部对记者说。此前，美联储理事布雷纳德周一称，美国经济是否处于充分就业状态，抑或就业市场是否仍有更多闲置劳动力，对她而言依然是个问题。

美联储周三将公布4月会议记录，很多投资者认为，该会议记录将令外界益发预期美联储处于6月将升息的坚定路径上。但布雷纳德、卡什卡利和达拉斯联邦储备银行总裁柯普朗本周的讲话说明，至少有一些人仍有自己的不同看法。柯普朗周一对美联储今年再升息两次的计划表示有信心，但他称在评估通胀向美联储目标迈进的情况时将保持“耐心”。

卡什卡利是立场最温和的美联储决策者之一，他是3月会议上唯一反对升息的决策者。被问及下个月他是否还将反对升息时，卡什卡利称他尚未作出决定。

“任何事都有可能，取决于数据的情况，”卡什卡利并称，若核心通胀率稳步升向美联储的目标2%，甚至暂时高于该水平，他会更有信心。

“目前通胀是朝着相反的方向发展，所以我感到担心，”他说道。

卡什卡利重申美联储应该很快公布缩减资产负债规模的计划，并预期联储开始行动时金融条件会趋紧，成为加息的“替代选项”。他拒绝提供缩减计划的细节。

昨日特朗普政府刚刚公布预算计划框架，卡什卡利称对美国经济增长率能否达到3%感到怀疑，而这是特朗普预算案的假设之一。