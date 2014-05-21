美国FED：美联储不准备调整退出策略-柯薛拉柯塔

路透明尼亚波利斯5月21日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，美国联邦储备理事会(FED/美联储)并不准备公布修改后的、政策立场正常化和缩小庞大资产负债表规模的“退出策略”。

他在被问及周三公布的美联储4月会议记录时表示，“所有这一切只是对政策正常化的审慎计划，只是为退出作准备。人们不应认为下次会议上这一切都将付诸实施。”