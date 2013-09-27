标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁称下任联储主席必须抵得住对超宽松政策的严厉批评，未来几年维持宽松政策

中国信用债：12春和债年度付息存在困难，目前暂无可行的增信措施

路透上海3月28日 - 此前出现短期融资券违约的中国春和集团日前公告，鉴于经营持续严重困难且无法提供切实可行的增信措施，预计其12春和债 2017年年度利息偿付存在困难。