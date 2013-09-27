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债券 | 2013年 9月 28日 星期六 02:06 BJT

标题新闻：明尼亚波利斯联储总裁称下任联储主席必须抵得住对超宽松政策的严厉批评，未来几年维持宽松政策

明尼亚波利斯联储总裁为柯薛拉柯塔

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