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债券 | 2013年 4月 3日 星期三 02:29 BJT

标题新闻：美国明尼亚波利斯联储总裁称美国无需在今年解决财政失衡，问题要到下个十年初才会出现

路透4月2日 - 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本，欲浏览英文报导全文，请点选
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