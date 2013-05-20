更新版-美国经济：美联储压低借款成本的举措不足--明尼亚波利斯联储总裁

《中国2017年3月宏观数据路透调查中值一览表》--4月13日
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
包括一些美联储官员的人士曾警告称，在过长时期内保持低利率恐将导致金融体系瓦解。柯薛拉柯塔对此同样予以驳斥。
他说，低利率的确会导致资产价格更加震荡。不过货币政策收紧应当只用于控制可能威胁到金融稳定的风险，前提是这种好处是明确的。
“通过收紧政策来改善金融稳定性的益处既不确定也十分有限，”他说，“与之相比，收紧政策在推动就业与物价进一步低于美联储目标方面则是明确而显着的。”
美国当前失业率为7.5%，远高于柯薛拉柯塔认为的正常水平5.5%。
而美联储看重的通胀率指标亦远低于2%的目标。(完)
路透北京4月13日 - 以下为中国2017年3月主要宏观经济指标路透调查预测中值一览表。 实际国内生产总值(GDP) 季度 2017年一季 2016年四 三季 二季 16年一季 2015年四 三季 二季 15年一 季 季 季 实际值 预测值 GDP（同比% ~ 6.8 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7 7 ）
路透北京4月13日 - 中国银行间债市周四早盘现券收益率小跌，国债期货亦走高。交易员称，受到朝鲜局势以及海外市场美元和美债收益率下行的提振，收益率今日低开；但明显向好的外贸数据出炉后，收益率略有回升。
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