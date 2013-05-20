更新版-美国经济：美联储压低借款成本的举措不足--明尼亚波利斯联储总裁

他说，低利率的确会导致资产价格更加震荡。不过货币政策收紧应当只用于控制可能威胁到金融稳定的风险，前提是这种好处是明确的。

“通过收紧政策来改善金融稳定性的益处既不确定也十分有限，”他说，“与之相比，收紧政策在推动就业与物价进一步低于美联储目标方面则是明确而显着的。”