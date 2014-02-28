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市场报道 | 2014年 3月 1日 星期六 00:35 BJT

美国金融：柯薛拉柯塔称联储有足够的时间考虑金融不稳定问题

路透纽约2月28日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，担忧宽松货币政策会导致金融动荡并不是一个迫切需要解决的问题，经济中的闲置产能使联储有足够的时间在未来两到三年内考虑该问题。

柯薛拉柯塔在谈到上述问题时称，“我们并不需要这一理论在2014年3月就能做决定。”

但他还指出，美国经济仍然疲弱，因此“我认为我们有两到三年的时间考虑该问题。”(完)
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