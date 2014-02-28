美国金融：柯薛拉柯塔称联储有足够的时间考虑金融不稳定问题

中国经济：推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中--总理
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透纽约2月28日 - 美国明尼亚波利斯联储总裁柯薛拉柯塔称，担忧宽松货币政策会导致金融动荡并不是一个迫切需要解决的问题，经济中的闲置产能使联储有足够的时间在未来两到三年内考虑该问题。
柯薛拉柯塔在谈到上述问题时称，“我们并不需要这一理论在2014年3月就能做决定。”
但他还指出，美国经济仍然疲弱，因此“我认为我们有两到三年的时间考虑该问题。”(完)
路透北京4月28日 - 中国国务院总理李克强近日称，振兴实体经济必须加快新旧动能转换、走转型升级之路，央企要当好排头兵，紧扣国家重大战略需求和推进“中国制造2025”，优化资源配置，推动国有资本向产业链价值链中高端和新兴产业集中。
路透伦敦4月28日 - 美银美林分析师周五称，英镑今明两年的走贬幅度将远不及最初预测，原因在于英国首相特雷莎梅要求在6月8日举行大选“扭转局势”。
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