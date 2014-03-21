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债券 | 2014年 3月 21日 星期五 21:23 BJT

美国经济：美联储柯薛拉柯塔批评新政策指引，希望将低利率维持更久

自2008年12月以来，美国利率一直维持在零附近，美联储在2012年12月承诺一直维持该利率水平，直到失业率至少降到6.5%。

当前失业率为6.7%，美联储主席叶伦表示，除了失业率这个指标之外，美联储需要提供更合理的驱动利率的指引。

柯薛拉柯塔表示，新的利率指引“未表示正有意采取措施加速通胀率回升至2%，”这暗示“货币政策委员会认为一直低于2%的通胀率可以接受。”

他表示，美联储对于希望经济多快恢复至完全就业、以及多高的失业率算是完全就业所提供的信息几乎没有，这也给经济增长前景带来不确定性。(完)

(编译/审校 徐文焰/李春喜)
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