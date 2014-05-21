美国FED：柯薛拉柯塔提出通胀触及2%后应保持在目标之上一段时间

路透基点：盈德气体就违反贷款的财务契约与贷款方沟通--TRLPC
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透明尼阿波利斯5月21日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，美国通胀在2018年之前可能都无法回升至2%的目标，因此，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应考虑在通胀触及目标后的数年间让通胀保持在目标之上，以弥补现阶段的低物价对经济造成的拖累。
柯薛拉柯塔之前就提出了“物价水平目标”的想法，但并未明确加以解释，他在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话时称，这一想法这得美联储“认真讨论”。
根据物价水平目标理论，美联储应在未来数年让通胀高于2%的目标，以弥补当前的低物价对经济造成的影响。目前，美联储推行的是“通胀目标”举措，即在任何情况下都以实现目标为目的，不考虑过去的物价趋势。
美联储亲睐的衡量通胀的指标是个人消费支出(PCE)物价指数，目前该指标略高于1%，柯薛拉柯塔称，这显示经济中存在“资源浪费”，尤其是劳动力资源。
如果美联储决定调整目标价格，企业将更乐于招聘和投资，因他们将预计美联储未来将出台更多刺激性货币政策，从而导致需求增加。柯薛拉柯塔指出，这一决定“可能影响短期经济复苏速度。”
柯薛拉柯塔今年是有投票权的联邦公开市场委员会委员，他还表示，预计“未来数年”个人消费支出(PCE)物价指数通胀将低于2%的水平，可能直至2018年。(完)
路透4月19日 - 中国工业气体供应商--盈德气体违反了2015年完成的一笔境外贷款的账务契约，目前正在与贷款方沟通。该公司上周四在年报中表示，倘不能就违约事项达成可接纳的安排，可能导致加快偿还贷款并触发其他财务债项的交叉违约。
路透上海4月19日 - 以下为中国2017年已完成发行的企业债具体情况: 发债主体 发行规模 期限 簿记建档日 票面利率 利率区间 主体评级 认购倍数 备注 (亿元人民币) (年) (或招标日) ------------------------------------------------------- ----------------------------------------- *武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% 上限5.80% AA 1.6994 第3-7年末还20%本金 城建投资开发 中合中小企业融资担保公司提供担保 ------------------------------------------------------------------------------------------------ *营口经济技术 1
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= *资兴市城市 8 7 4/26簿记建档 -- AA 4/27-5/2 财富证券 建设投资 (第3-7年末偿还20%本金/瀚华担保股份有限公司提供担保) 东海证券 ========================================================================================= *红河州开发投资 10 7 4/26簿记建档 --