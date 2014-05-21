美国FED：柯薛拉柯塔提出通胀触及2%后应保持在目标之上一段时间

路透明尼阿波利斯5月21日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周三表示，美国通胀在2018年之前可能都无法回升至2%的目标，因此，美国联邦储备理事会(FED/美联储)应考虑在通胀触及目标后的数年间让通胀保持在目标之上，以弥补现阶段的低物价对经济造成的拖累。

柯薛拉柯塔之前就提出了“物价水平目标”的想法，但并未明确加以解释，他在明尼苏达州经济俱乐部发表讲话时称，这一想法这得美联储“认真讨论”。

根据物价水平目标理论，美联储应在未来数年让通胀高于2%的目标，以弥补当前的低物价对经济造成的影响。目前，美联储推行的是“通胀目标”举措，即在任何情况下都以实现目标为目的，不考虑过去的物价趋势。

美联储亲睐的衡量通胀的指标是个人消费支出(PCE)物价指数，目前该指标略高于1%，柯薛拉柯塔称，这显示经济中存在“资源浪费”，尤其是劳动力资源。

如果美联储决定调整目标价格，企业将更乐于招聘和投资，因他们将预计美联储未来将出台更多刺激性货币政策，从而导致需求增加。柯薛拉柯塔指出，这一决定“可能影响短期经济复苏速度。”