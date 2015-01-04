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市场报道 | 2015年 1月 5日 星期一 06:31 BJT

美国FED：决定货币政策时谨慎判断比遵循预设规则重要--柯薛拉柯塔

路透波士顿1月4日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周日表示，在作出货币政策决策时最好通过谨慎判断，而非遵循预先设定的规则。

在共和党议员和一些美联储官员敦促联储设定政策路径规则之际，针对美联储如何决定货币政策这个有争议的问题，柯薛拉柯塔发表了上述看法。

柯薛拉柯塔在为美国经济学会(American Economic Association)年会发表讲话准备的幻灯片中，提出了美联储在决定货币政策宽松水平时，是否需要遵循预先设定规则的问题。

“在美国，谨慎判断比任何规则都重要”他指出。(完)

(编译 杜明霞；审校 徐文焰)
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