更新版 1-美国利率：应等到2016年末开始升息--明尼亚波利斯联储总裁

美元汇率：知名债券基金经理人冈德拉克称，美元将保持温和走软趋势
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
“我仍认为，在2015年将联邦基金利率目标区间调升会是个错误，”柯薛拉柯塔对Bismarck-Mandan商会表示，“由于就业率仍较低且通胀过低，所以美联储应较晚开始升息，而且速度也应慢于2004-2006年(联储上一轮)升息时的步伐。”
他称，美联储最终将把短期贷款利率上调至3%或3.25%，但至少在2018年前不会这样。大多数美联储官员预计，利率将在2017年底时接近这一水准。
去年就业成长协助推低美国失业率至5.5%，即便通胀已下滑至2%目标下方多年。
但柯薛拉柯塔表示，美国经济将至少需要就业市场再有三年像去年那样的改善，才能达到金融危机前的“正常”水平。
他补充道，可能要到2018年通胀率才会回升至美联储2%的目标水准。(完) (编译/审校 李爽/许娜/张涛)
路透纽约5月2日 - DoubleLine Capital执行长冈德拉克(Jeffrey Gundlach)周二表示，美元一直而且可能会继续温和走软模式。
路透悉尼/惠灵顿5月3日 - 新西兰元周三上扬，之前新西兰公布强劲就业报告，强化了未来数月该国央行利率稳定的前景；但澳元则下跌。
路透法兰克福5月2日 - 欧洲央行周二公布的一项研究表明，该央行为推动欧元区经济而注入的额外资金约有90%沉淀在区内五个最富裕的国家。