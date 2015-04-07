更新版 1-美国利率：应等到2016年末开始升息--明尼亚波利斯联储总裁

“我仍认为，在2015年将联邦基金利率目标区间调升会是个错误，”柯薛拉柯塔对Bismarck-Mandan商会表示，“由于就业率仍较低且通胀过低，所以美联储应较晚开始升息，而且速度也应慢于2004-2006年(联储上一轮)升息时的步伐。”

他称，美联储最终将把短期贷款利率上调至3%或3.25%，但至少在2018年前不会这样。大多数美联储官员预计，利率将在2017年底时接近这一水准。

去年就业成长协助推低美国失业率至5.5%，即便通胀已下滑至2%目标下方多年。

但柯薛拉柯塔表示，美国经济将至少需要就业市场再有三年像去年那样的改善，才能达到金融危机前的“正常”水平。