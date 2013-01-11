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货币新闻 | 2013年 1月 11日 星期五 09:21 BJT

美国经济: 成长疲软,将仅能缓慢压低失业率--明尼亚波利斯联储总裁

"这样的增长速度难以让经济恢复至历史趋势水平,"柯薛拉柯塔在明尼阿波利斯联储活动上的讲话中表示."在经济如此缓慢成长的情况下,我预计失业率也只能慢慢下降."

美国失业率目前在7.8%,可能在今年底降至7.5%左右,2014年降至7%.这会有助于防止工资快速上涨和抑制通货膨胀.

柯薛拉柯塔认为未来两年内,美联储所看重的通胀率指标仍将低于其2%的官方目标.(完) (编译 洪曦; 审校 张涛)
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