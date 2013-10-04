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债券 | 2013年 10月 5日 星期六 01:52 BJT

标题新闻：柯薛拉柯塔称联储应“竭尽所能”拉低失业率，即便会引起资产泡沫忧虑或通胀短暂高于2%目标

柯薛拉柯塔为明尼亚波利斯联储总裁

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