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债券 | 2015年 5月 6日 星期三 08:34 BJT

美国利率：美联储2016年前不应升息--明尼亚波利斯联储总裁

路透5月5日 - 美国明尼亚波利斯联邦储备银行总裁柯薛拉柯塔周二表示，美国联邦储备理事会(美联储/FED)至少在明年之前都不应升息。

柯薛拉柯塔仍坚持稍早讲话中说明的立场。

他表示，尽管就业市场改善，但通胀“在几年时间”仍料低于2%的目标，让美国经济有增长空间并允许就业进一步改善。

柯薛拉柯塔表示，美联储“通过在今年将联邦基金利率目标维持在当前水准，最能实现其目标。”

柯薛拉柯塔今年在美联储联邦公开市场委员会(FOMC)没有投票权。(完)

(编译 杜明霞；审校 李婷仪)

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